الزمالك ينعى الكابتن مصطفى رياض نجم المنتخب الوطني والترسانة الأسبق

نعى نادي الزمالك، الكابتن مصطفى رياض نجم المنتخب الوطني والترسانة الأسبق، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وجاء بيان نادي الزمالك: “إنا لله وإنا إليه راجعون، يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، وجميع الفرق الرياضية والأجهزة الفنية بالنادي بخالص التعازي لمجلس إدارة نادي الترسانة وجماهيره، في وفاة الكابتن مصطفى رياض، نجم المنتخب الوطني ونادي الترسانة الأسبق، الذي توفي مساء الثلاثاء بعد صراع مع المرض”.

كما يتقدم مجلس إدارة الزمالك بالتعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبي الكرة المصرية الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.