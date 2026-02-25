حملات ليلية بالتجمع الخامس.. جهاز القاهرة الجديدة: لا تهاون مع أي مُخالفة في جميع أحياء المدينة|صور

في إطار توجيهات المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، باستمرار الحملات المكثفة نهارًا وليلًا، تم تنفيذ حملة ليلية موسعة بالتجمع الخامس.

جهاز مدينة القاهرة الجديدة

جاءت الحملة بحضور المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومعاوني رئيس الجهاز، وبمشاركة رجال إدارات التنمية، والأمن، والنظافة، والكهرباء، والزراعة.

واستهدفت الحملة مناطق خدمات الحي الثالث، ومول عنابة، ومناطق خدمات الحي الثاني، للتصدي لأي إشغالات أو مخالفات، وإعادة الانضباط للمناطق الحيوية والخدمية.

ويؤكد الجهاز استمرار الحملات بشكل يومي بكافة أحياء المدينة، وعدم التهاون مع أي مخالفة، حفاظًا على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط الكامل.