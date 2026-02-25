قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

لسحور سهل وصحي .. طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة

آية التيجي

تُعد شكشوكة البيض بالجبنة من الأطباق الشعبية السريعة التي تجمع بين الطعم الشهي والقيمة الغذائية العالية، وتناسب وجبة السحور.

وقدّمت الشيف نادية السيد وصفة مميزة لعمل شكشوكة البيض بالجبنة بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل.

مكونات شكشوكة البيض بالجبنة:
4 بيضات
2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات
1 بصلة متوسطة مفرومة
1 فلفل أخضر مقطع
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
نصف كوب جبنة مبشورة (موزاريلا أو رومي حسب الرغبة)
ملح وفلفل أسود حسب الذوق
نصف ملعقة صغيرة كمون
ملعقة كبيرة زيت

طريقة التحضير:
ـ في مقلاة على نار متوسطة، يُسخن الزيت ثم يُضاف البصل ويُقلب حتى يذبل.
ـ يُضاف الفلفل الأخضر ويُقلب لمدة دقيقة، ثم تضاف الطماطم والصلصة.
ـ تُتبل المكونات بالملح والفلفل والكمون، وتُترك حتى تتسبك الصلصة جيدًا.

ـ يُعمل تجويف بسيط في الخليط وتُكسر البيضات داخله.
ـ تُغطى المقلاة وتُترك حتى ينضج البيض حسب الرغبة.
ـ في النهاية، تُرش الجبنة المبشورة على الوجه وتُغطى لدقيقة حتى تذوب.
ـ تُقدم الشكشوكة ساخنة مع الخبز البلدي أو التوست المحمص.

نصائح الشيف نادية السيد

ـ يمكن إضافة فلفل حار لمحبي الطعم الحار.
ـ يمكن استبدال الجبنة الموزاريلا بالفيتا لمذاق شرقي أقوى.
ـ للحصول على قوام كريمي، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من الزبدة قبل تقديم الطبق.

