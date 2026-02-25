منتخب مصر للشباب مواليد 2007 يتعادل مع العراق 1-1 وديا

تعادل منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض أمام منتخب العراق بهدف لكل منهما، قي اللقاء الودي الذي جمعهما على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر في إطار تحضيرات الطرفين للاستحقاقات الرسمية القادمة.

وتقدم المنتخب المصري عن طريق محمد حمد الذي سجل هدف الفراعنة، قبل أن ينجح المنتخب العراقي في إدراك التعادل، لتنتهي المواجهة بنتيجة 1-1 في أولى التجربتين الوديتين بين المنتخبين خلال المعسكر الحالي.

الجدير بالذكر أن مواجهة اليوم واللقاء الثاني بين المنتخبين المقرر له السبت القادم الموافق 28 فبراير الجاري يأتيان ضمن تحضيرات المنتخب لخوض تصفيات منطقة شمال أفريقيا (أوناف) المؤهلة لكأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة والتي تؤهل بدورها لنهائيات النسخة رقم 26 لمونديال الشباب الذي يقام في ضيافة أذربيجان وأوزبكستان العام المقبل.

قائمة منتخب 2007

وضمت قائمة المنتخب 30 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: إياد تامر ،عمر عبد العزيز، مصطفى سامي.

خط الدفاع: إياد مدحت، محمد عبد البصير، عبد الله بدير، حمزة الدجوي، نور أشرف، محمد عوض، ماهر خالد، يوسف شيكا، مهند الشامي.

خط الوسط: محمد سمير كونتا، محمد عاطف، أحمد ياسر، مصطفى العارف، عبد الرحمن عادل، عمر ثروت، كريم أحمد، محمد حمد، أدهم كريم، عمر العزب، كريم جمعة، ياسين عاطف، محمود صلاح، أنس رشدي، إبراهيم عبد الفتاح.

خط الهجوم: محمود حسن جمعه ، أحمد محمد على، محمود سلطان.