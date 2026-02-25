قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة
بلومبيرج: استخبارات الناتو في تركيا تقلص مراقبتها لروسيا
معتمد جمال: ستة انتصارات متتالية رسالة قوية.. وحزين لخسارة الكأس
بودو غليمت يطيح بـ إنتر ميلان من دوري الأبطال تحت أعين جماهيره
إذا نسيت نية الصوم في رمضان حتى طلوع الفجر.. صيامك صحيح بشرط
السيطرة على حريق محول كهرباء في المنوفية.. والأهالي: تاني مرة يحصل
نحارب للصدارة.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على زد بالدوري
علاء عبد العال يرحل عن غزل المحلة بعد ثلاثية بيراميدز في الدوري
موعد أذان الفجر سابع أيام رمضان.. انتبه توقيت الدقائق اختلف
قرب الـ 48 .. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 25 فبراير : احترام مشاعر الحبيب
نيوكاسل يعبر قرة باغ بثلاثية مثيرة ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
تعرف على طريقة عمل التمر باللبن في البيت

التمر باللبن
التمر باللبن

يعد التمر باللبن من المشروبات الصحية الغنية بالعناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة وتساعده على أداء وظائفه الحيوية بكفاءة، لذلك يزداد الإقبال عليه خلال شهر رمضان، سواء على مائدة السحور للحد من الشعور بالجوع أثناء الصيام، أو ضمن أنظمة غذائية تعتمد عليه كمشروب مشبع ومغذ. 

التمر باللبن

وفيما يلي طرق إعداد التمر باللبن، وميلك شيك الموز والتمر، وكوكتيل الفواكه بالحليب، وعصير الأفوكادو بالحليب.

طريقة عمل التمر باللبن

المكونات
كوب تمر منزوع النوى.
كوب ماء دافئ.
ملعقة كبيرة دبس تمر.
كوب حليب.

طريقة التحضير

ينقع التمر في الماء الدافئ لمدة 30 دقيقة تقريبا.
يوضع التمر المنقوع مع ماء النقع في الخلاط الكهربائي، ثم يضاف دبس التمر والحليب.
تخفق المكونات لمدة دقيقتين حتى تتجانس ويذوب التمر تماما.
يسكب المشروب في كوب التقديم ويمكن تزيين الوجه بقليل من دبس التمر حسب الرغبة.

التمر باللبن

طريقة عمل ميلك شيك الموز والتمر

المكونات
400 مللي حليب سائل.
3 أرباع كوب موز مقطع.
2 ثمرة تمر منزوع النوى.

طريقة التحضير
يقشر الموز ويقطع إلى شرائح.
ينزع النوى من التمر.
توضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي وتخفق جيدا حتى تتجانس.
يسكب الميلك شيك في أكواب التقديم ويوضع في الثلاجة حتى يبرد قبل التقديم.

طريقة عمل كوكتيل الفواكه بالحليب

المكونات
200 جرام فراولة مقطعة أنصاف.
موز مقطع شرائح.
500 مللي حليب.
ملعقة كبيرة سكر.
3 مكعبات ثلج مجروش.

طريقة التحضير
توضع شرائح الموز والفراولة والسكر في الخلاط الكهربائي.
يضاف الحليب والثلج المجروش ويخلط لمدة دقيقة حتى يصبح القوام متجانسا.
يسكب الكوكتيل في أكواب ويقدم باردا.

التمر باللبن

طريقة عمل عصير الأفوكادو بالحليب

المكونات
2 ثمرة أفوكادو.
6 ملاعق كبيرة حليب بودرة.
3 أكواب ونصف ماء.
ملعقة كبيرة سكر أو عسل.

طريقة التحضير
يقشر الأفوكادو ويقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم.
يذاب الحليب البودرة في الماء ويترك جانبا.
توضع مكعبات الأفوكادو ونصف كمية الحليب المذاب في الخلاط وتخلط جيدا حتى تمتزج المكونات.
يضاف باقي الحليب والسكر مع الاستمرار في الخلط حتى الحصول على قوام متجانس.
يسكب العصير في أكواب التقديم ويوضع في الثلاجة لمدة 10 دقائق قبل التقديم، ويمكن تزيينه بالمكسرات حسب الرغبة.

