تعرف على طريقة عمل التمر باللبن في البيت

يعد التمر باللبن من المشروبات الصحية الغنية بالعناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة وتساعده على أداء وظائفه الحيوية بكفاءة، لذلك يزداد الإقبال عليه خلال شهر رمضان، سواء على مائدة السحور للحد من الشعور بالجوع أثناء الصيام، أو ضمن أنظمة غذائية تعتمد عليه كمشروب مشبع ومغذ.

التمر باللبن

وفيما يلي طرق إعداد التمر باللبن، وميلك شيك الموز والتمر، وكوكتيل الفواكه بالحليب، وعصير الأفوكادو بالحليب.

طريقة عمل التمر باللبن

المكونات

كوب تمر منزوع النوى.

كوب ماء دافئ.

ملعقة كبيرة دبس تمر.

كوب حليب.

طريقة التحضير

ينقع التمر في الماء الدافئ لمدة 30 دقيقة تقريبا.

يوضع التمر المنقوع مع ماء النقع في الخلاط الكهربائي، ثم يضاف دبس التمر والحليب.

تخفق المكونات لمدة دقيقتين حتى تتجانس ويذوب التمر تماما.

يسكب المشروب في كوب التقديم ويمكن تزيين الوجه بقليل من دبس التمر حسب الرغبة.

طريقة عمل ميلك شيك الموز والتمر

المكونات

400 مللي حليب سائل.

3 أرباع كوب موز مقطع.

2 ثمرة تمر منزوع النوى.

طريقة التحضير

يقشر الموز ويقطع إلى شرائح.

ينزع النوى من التمر.

توضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي وتخفق جيدا حتى تتجانس.

يسكب الميلك شيك في أكواب التقديم ويوضع في الثلاجة حتى يبرد قبل التقديم.

طريقة عمل كوكتيل الفواكه بالحليب

المكونات

200 جرام فراولة مقطعة أنصاف.

موز مقطع شرائح.

500 مللي حليب.

ملعقة كبيرة سكر.

3 مكعبات ثلج مجروش.

طريقة التحضير

توضع شرائح الموز والفراولة والسكر في الخلاط الكهربائي.

يضاف الحليب والثلج المجروش ويخلط لمدة دقيقة حتى يصبح القوام متجانسا.

يسكب الكوكتيل في أكواب ويقدم باردا.

طريقة عمل عصير الأفوكادو بالحليب

المكونات

2 ثمرة أفوكادو.

6 ملاعق كبيرة حليب بودرة.

3 أكواب ونصف ماء.

ملعقة كبيرة سكر أو عسل.

طريقة التحضير

يقشر الأفوكادو ويقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم.

يذاب الحليب البودرة في الماء ويترك جانبا.

توضع مكعبات الأفوكادو ونصف كمية الحليب المذاب في الخلاط وتخلط جيدا حتى تمتزج المكونات.

يضاف باقي الحليب والسكر مع الاستمرار في الخلط حتى الحصول على قوام متجانس.

يسكب العصير في أكواب التقديم ويوضع في الثلاجة لمدة 10 دقائق قبل التقديم، ويمكن تزيينه بالمكسرات حسب الرغبة.