بصورة تجمعهما .. محمد رمضان ينعى إسلام رضا شقيق الفنانة زينة

نعى الفنان محمد رمضان، إسلام رضا شقيق الفنانة زينة، الذي وافته المُنية أمس الثلاثاء، وذلك من خلال صفحته الخاصة على موقع فيسبوك.

وشارك الفنان محمد رمضان صورة له مع إسلام رضا شقيق الفنانة زينة، وعلق عليها: «البقاء لله في وفاة حبيبي إسلام شقيق صديقتي وزميلتي زينة الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته».

جنازة شقيق زينة

شُيع جثمان شقيق الفنانة زينة، أمس الثلاثاء، من مسجد "حسن الشربتلي" بالتجمع الخامس، في حضور مجموعة من الفنانين الذين حرصوا على مواساة زينة، ومن بينهم طارق لطفي، ودنيا سمير غانم، وريم البارودي.

وأعلنت الفنانة زينة وفاة شقيقها إسلام، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، حيث كتبت: إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله أخويا وابنى وحبيبى وسندى فى الدنيا اللى مليش غيره بعد ربنا.. أخويا حبيبى إسلام رضا إسماعيل .

وكشفت الفنانة زينة أن العزاء سيقام اليوم الأربعاء بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس .