أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»

خرج الفنان ياسر جلال عن صمته ليعلّق للمرة الأولى على الأزمة الأخيرة التي أثيرت بشأن الفنان أحمد ماهر، وذلك من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وقال ياسر جلال خلال الفيديو: «ولا يهمك يا أستاذ أحمد.. أنت أبونا، وشكرًا للاعتذار، وفاكر لما كلمتك وقلتلك أبويا وحشني علشان كده كلمتك.. حصل خير»، في رسالة حملت الكثير من التقدير والاحترام، مؤكدًا على عمق العلاقة التي تجمعه بزميله الكبير، ومشددًا على طي صفحة الخلاف.

وفي سياق آخر، يشارك ياسر جلال في دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، والذي يُعد من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية في إطار خفيف وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعًا عند عرضه.

ويضم المسلسل نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، سلوى عثمان، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.



https://www.instagram.com/reel/DVJT8RwCjWl/?igsh=MXR4cXZiMW80Zzg4Mw==