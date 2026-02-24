ليفل الوحش| ماجد المصري لـ رامز جلال: بخاف من القطط وبنجح مع محمد سامي بس

قال الفنان ماجد المصري ضيف مقلب اليوم مع رامز جلال :"بخاف من القطط وأي مكان مرتفع ومش هينفع أقعد في مكان واحد مع قطة، ومش بنجح إلا مع محمد سامي ومعنديش مشكلة اسمي يكتب بعد العوضي.. وكفايا كده خلاص بقيت مكرونة بالبشاميل".

ويحل الفنان ماجد المصري، مساء اليوم الثلاثاء، ضيف سادس حلقات برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة «MBC مصر» خلال شهر رمضان 2026.

وتنطلق عرض حلقات البرنامج يوميا وتحديدا وقت الإفطار بتوقيت مصر، حيث يعرض البرنامج حصريًا على قناة MBC مصر.

وظهر في البرومو الدعائي عدد كبير من النجوم وعلى وجوهم علامات الخوف والاثارة، ومن أبرزهم "النجم أحمد السقا وغادة عادل ويارا السكري وغادة عبد الرازق ومصطفى غريب ولقاء الخميسي ورحمة محسن وأسماء جلال وشيماء سيف.

ويحافظ رامز جلال، هذا العام على تقليده السنوي بتقديم برنامج مقالب يعتمد على عنصر المفاجأة والإثارة، مع وعود بتجربة مختلفة تحمل أفكارًا جديدة وبصمة متجددة، تجمع بين الكوميديا والتشويق، وهو ما ساهم في ترسيخ نجاحه الجماهيري على مدار السنوات الماضية.