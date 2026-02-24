موقع صيني يحذر: تصريحات فنلندا بشأن ضرب منشآت روسية قد تشعل حربا نووية في أوروبا

حذر موقع صيني بارز من أن التصريحات المنسوبة إلى الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب بشأن استعداده لاستهداف منشآت نووية روسية تمثل تصعيدًا خطيرًا قد يدفع القارة الأوروبية إلى حافة مواجهة نووية شاملة، في ظل التوتر المتصاعد بين موسكو والغرب.

وأوضح موقع “نت إيز” في تقرير تحليلي أن أي تحرك عسكري ضد منشآت نووية داخل الأراضي الروسية “لن يمر دون رد”، مشيرًا إلى أن موسكو تمتلك قدرات صاروخية قادرة على ضرب أهداف استراتيجية في فنلندا خلال وقت قصير.

وأضاف التقرير أن أنظمة “إسكندر” المزودة برؤوس نووية يمكن أن تستهدف العاصمة هلسنكي، إضافة إلى القواعد الجوية ومراكز القيادة والبنية التحتية الحيوية.

واعتبر الموقع أن تصريحات ستوب قد تفهم في إطار إظهار موقف متشدد وتعزيز الالتزام تجاه الحلفاء داخل حلف شمال الأطلسي، إلا أنها في المقابل تخفض “العتبة النفسية” لاستخدام السلاح النووي، وهو ما وصفه بأنه تطور بالغ الخطورة على الأمن الأوروبي.

ويأتي هذا التحذير بعد أيام من مقابلة أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، شدد خلالها على أن بلاده لا تعتزم مهاجمة دول حلف الناتو، معتبرًا أن الحديث الغربي المتكرر عن “تهديد روسي وشيك” يهدف إلى صرف الأنظار عن أزمات داخلية.