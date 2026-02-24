قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد الأوروبي يتعهد بأكثر من مليار يورو لإعادة تأهيل شبكة الطاقة في أوكرانيا
قرار عاجل من بيراميدز بشأن حكم فيديو مباراة غزل المحلة
وزير الخارجية الإيراني: طهران تستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف
فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي
دعاء الليلة السابعة من رمضان.. لا تفوت أفضل الكلمات التي تقربك إلى الله
دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر
تحذيرات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة
عمر مرموش على رادار برشلونة
تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موقع صيني يحذر: تصريحات فنلندا بشأن ضرب منشآت روسية قد تشعل حربا نووية في أوروبا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

حذر موقع صيني بارز من أن التصريحات المنسوبة إلى الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب بشأن استعداده لاستهداف منشآت نووية روسية تمثل تصعيدًا خطيرًا قد يدفع القارة الأوروبية إلى حافة مواجهة نووية شاملة، في ظل التوتر المتصاعد بين موسكو والغرب.

وأوضح موقع “نت إيز” في تقرير تحليلي أن أي تحرك عسكري ضد منشآت نووية داخل الأراضي الروسية “لن يمر دون رد”، مشيرًا إلى أن موسكو تمتلك قدرات صاروخية قادرة على ضرب أهداف استراتيجية في فنلندا خلال وقت قصير.

 وأضاف التقرير أن أنظمة “إسكندر” المزودة برؤوس نووية يمكن أن تستهدف العاصمة هلسنكي، إضافة إلى القواعد الجوية ومراكز القيادة والبنية التحتية الحيوية.

واعتبر الموقع أن تصريحات ستوب قد تفهم في إطار إظهار موقف متشدد وتعزيز الالتزام تجاه الحلفاء داخل حلف شمال الأطلسي، إلا أنها في المقابل تخفض “العتبة النفسية” لاستخدام السلاح النووي، وهو ما وصفه بأنه تطور بالغ الخطورة على الأمن الأوروبي.

ويأتي هذا التحذير بعد أيام من مقابلة أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، شدد خلالها على أن بلاده لا تعتزم مهاجمة دول حلف الناتو، معتبرًا أن الحديث الغربي المتكرر عن “تهديد روسي وشيك” يهدف إلى صرف الأنظار عن أزمات داخلية.

الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب منشآت نووية روسية مواجهة نووية شاملة روسيا وأوروبا فنلندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

ترشيحاتنا

أسرة المجني عليها

حبس المتهم بقـ.تل فتاة في الخصوص لرفضها خطوبته

وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا

وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا للتهنئة بمنصبه

محكمة

جريمة تهز أسيوط..الإعدام شنقا لفلاح تعدى على ابنته بالقوصية

بالصور

معجزة طبية في بريطانيا.. ولادة أول طفل بعد زراعة رحم من متبرعة متوفاة

معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع

3 شركات عالمية تودع حلم السيارات الكهربائية بسبب نقص المبيعات

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

مش قولون عصبي.. مرض هضمي يهددك بنقص الفيتامينات والسرطان

معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة
معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة
معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة

ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب

فيديو

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد