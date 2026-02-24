قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أيهما أفضل أصلي الوتر مع الإمام في المسجد أم في المنزل آخر الليل؟
تصوير مقاطع فيديو لراغبى التمثيل.. القبص على مالك مكتب كاستينج بالجيزة
في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق
التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
القسم الخارجي

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيارة أوكرانيا شخصيًا، حتى يتمكن من رؤية ما يجري على الأرض بنفسه، ويفهم من هو المعتدي الحقيقي ومن يجب أن يُمارَس عليه الضغط لإنهاء الحرب.

جاءت هذه الدعوة خلال خطاب لزيلينسكي في الذكرى الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، حيث قال إن زيارة ترامب إلى كييف ستجعله يشعر بمعاناة الشعب الأوكراني، وستساعده على إدراك أن روسيا هي الطرف الذي يجب أن يتحمل مسئولية النزاع ويُمارَس عليه ضغط دولي لتحقيق سلام عادل.

وقال زيلينسكي في كلمته إن أوكرانيا تدافع عن الحياة والأمن، موضحًا: «هذا ليس نزاعًا بسيطًا، إنه عدوان من دولة على دولة أخرى، ويجب الضغط على روسيا لوضع حد له». 

وشدد على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو سبب بداية الحرب والعائق أمام نهايتها، مؤكدًا أن موسكو وحدها يجب أن تكون محور الضغط الدولي لإنهاء الصراع.

تصريحات زيلينسكي تأتي في ظل انقسامات في الموقف الأمريكي من الحرب، ففي مقابلات سابقة، أبدى زيلينسكي قلقه من أن ترامب يمارس ضغطًا غير كافٍ على روسيا، وأن بعض الدعوات لتوصل اتفاق سلام قد تقوض سيادة أوكرانيا إذا تضمن تنازلات إقليمية غير مقبولة لدى كييف وشعبها.

وفي ردوده السابقة على ترامب، شدد زيلينسكي على أن أي خطة سلام يجب أن تشمل ضمانات أمنية حقيقية تحمي أوكرانيا من أي عدوان مستقبلي، وأن وقف إطلاق النار لا يعني ببساطة وقفًا مؤقتًا للقتال، بل سلامًا عادلًا ودائمًا.

الدبلوماسية الأوكرانية ترى أن زيارة ترامب ستبعث رسالة قوية للمجتمع الدولي حول حجم الدمار والمعاناة في أوكرانيا، وقد تغيّر منطق الضغط الدولي الذي يُمارَس حاليًا، سواء في واشنطن أو في العواصم الأوروبية، لتوجيه الجهود نحو موسكو بدلًا من الضغط على كييف لقبول شروط قد تكون مجحفة بحقها.

