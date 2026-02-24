دير المُحرق يهنئ محافظ أسيوط الجديد وسط أجواء من المحبة الوطنية

قام نيافة الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر، يرافقه وفد من الآباء رهبان الدير، بزيارة ديوان عام محافظة أسيوط، لتقديم التهنئة للواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بمناسبة توليه مهام منصبه مؤخرًا، متمنين لسيادته التوفيق في أداء رسالته الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أعرب محافظ أسيوط عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس عمق الروابط الوطنية وروح المحبة التي تجمع أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا أن أسيوط ستظل نموذجًا للتلاحم والتعايش المشترك بين جميع أطياف المجتمع، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أرست دعائم الجمهورية الجديدة القائمة على المواطنة والمساواة.