مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف من إنه إذا تم نقل التكنولوجيا النووية إلى كييف سيتعين على روسيا استخدام ما لديها.

ذهب مدفيديف إلى أن روسيا سيكون لها مسوغ في استخدام أسلحة نووية بما في ذلك الأسلحة غير الاستراتيجية ضد أهداف في أوكرانيا.



يأتي ذلك فيما، حذر مجلس الفيدرالية الروسي في بيان موجه إلى البرلمانين البريطاني والفرنسي، من أن التآمر بين الحكومتين البريطانية والفرنسية لتزويد كييف بأسلحة نووية ينذر بكارثة.

وأفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن لندن وباريس، تعتقدان أن أوكرانيا يجب أن تُزود بقنبلة نووية، أو على الأقل "قنبلة قذرة".

ودعا بيان المجلس، أعضاء مجلسي النواب البريطاني والفرنسي، إلى الشروع فورًا في تحقيقات وإطلاع مواطنيهم على ملابسات هذا التهور الخطير.