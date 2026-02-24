سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر الثلاثاء 24 فبراير 2026، مقارنة بأسعار الأمس، مع اختلاف طفيف بين أعيرة الذهب المختلفة وسعر الجنيه الذهب. فيما يلي تفاصيل الأسعار:

سعر جرام الذهب اليوم

عيار 24: سعر البيع 7,986.56 جنيه، سعر الشراء 8,226.16 جنيه

عيار 22: سعر البيع 7,321.02 جنيه، سعر الشراء 7,540.65 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21: سعر البيع 6,988.24 جنيه، سعر الشراء 7,197.89 جنيه

عيار 18: سعر البيع 5,989.92 جنيه، سعر الشراء 6,169.62 جنيه

عيار 14: سعر البيع 4,658.83 جنيه، سعر الشراء 4,798.59 جنيه

عيار 12: سعر البيع 3,993.28 جنيه، سعر الشراء 4,113.08 جنيه

عيار 10: سعر البيع 3,327.73 جنيه، سعر الشراء 3,427.57 جنيه

عيار 9: سعر البيع 2,994.96 جنيه، سعر الشراء 3,084.81 جنيه

عيار 8: سعر البيع 2,662.19 جنيه، سعر الشراء 2,742.05 جنيه

عيار 6: سعر البيع 1,996.64 جنيه، سعر الشراء 2,056.54 جنيه

أسعار الجنيه الذهب اليوم

الجنيه ذهب 24 قيراط: 63,892.50 جنيه للبيع، 65,809.28 جنيه للشراء

الجنيه ذهب 21 قيراط: 55,905.94 جنيه للبيع، 57,583.12 جنيه للشراء

أسعار السبائك والعملات الذهبية

سبيكة ذهب عيار 24: 7,986.56 جنيه للبيع، 8,226.16 جنيه للشراء

سبيكة ذهب عيار 21: 6,988.24 جنيه للبيع، 7,197.89 جنيه للشراء

الأونصة الذهبية: 248,410.06 جنيه للبيع، 255,862.36 جنيه للشراء

كيلو الذهب: 7,986,562.79 جنيه للبيع، 8,226,159.67 جنيه للشراء