بتلعب فى الكهربا.. اعترافات المتهمة بالتعدي على طفلتها الصغيرة بالضرب
محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار الاستيلاء المؤقت على مدرسة المنيرة الرسمية للغات
بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام
الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان .. 6 أمور تُبيح عدم الصيام ولا إثم عليك
الصومال تعرض على أمريكا استخدام مطاراتها وموانيها لأغراض عسكرية
حريق كبير في محطة توليد الكهرباء بطهران إثر وقوع انفجار داخل المنشأة
قبل انطلاق المدفع بثوانٍ.. شباب سوهاج يطعمون الصائمين في قلب الزحام
الجرام يقترب من 8000.. الذهب يسجل أعلى أسعار اليوم الإثنين في مصر
الحمل والرضاع وحبوب منع الحيض في رمضان.. الأزهر يحسم الجدل بفتاوى تهم المرأة
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
وزير الصحة يبحث مع سفير فرنسا دعم علاج مرضى الأورام القادمين من غزة بمستشفى «جوستاف روسي»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الجرام يقترب من 8000.. الذهب يسجل أعلى أسعار اليوم الإثنين في مصر

الذهب
الذهب
أمل مجدى

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 وذلك بالتزامن مع انخفاض الدولار بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة جزءا كبيرا من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بالتزامن مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر في البورصات العالمية، وسط حالة من الترقب في الأسواق وتحركات المستثمرين مع تغيرات المشهد الاقتصادي العالمي.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 وهو الأعلى في الجودة والنقاء نحو 7943 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21
 

ووصل جرام الذهب عيار 21 لنحو 6950جنيهًا  وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5957 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4616 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 55600 جنيهًا.

أسعار الذهب عالمياً 


ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة إلى 5163.60 دولار للأوقية مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع.


 

