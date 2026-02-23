مقتل زعيم عصابة يؤجل 4 مباريات في الدوري المكسيكي.. تفاصيل

تأجلت أربع مباريات كرة قدم رفيعة المستوى، أمس الأحد، بعد أن قتل الجيش المكسيكي زعيم عصابة مخدرات قوية في بلدة قريبة من مدينة غوادالاخارا، المدينة المضيفة لكأس العالم.

تأجلت مباراتان من الدرجة الأولى - مباراة كويريتارو ضد خواريز إف سي في بطولة الرجال، ومباراة شيفاس ضد أمريكا في دوري السيدات - بينما أُلغيت مباراتان في الدرجة الثانية.

ويخوض المنتخب المكسيكي مباراة ودية ضد أيسلندا يوم الأربعاء على ملعب كوريجيدورا في كويريتارو، ولم يصدر الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أي قرار رسمي بتأجيل المباراة.

وأُصيب نيميسيو روبين أوسيجويرا سيرفانتس، الملقب بـ"إل مينشو"، زعيم كارتل خاليسكو الجيل الجديد، في تابالبا، خاليسكو، على بُعد ساعتين بالسيارة جنوب غرب غوادالاخارا، وتوفي أثناء نقله جواً إلى مكسيكو سيتي.

وعقب وفاته، أحرق أعضاء الكارتل سيارات وقطعوا طرقاً في نحو اثنتي عشرة ولاية مكسيكية.

ومن المقرر أن تستضيف غوادالاخارا، عاصمة ولاية خاليسكو، أربع مباريات ضمن بطولة كأس العالم في يونيو، من بينها مباراتان لكوريا الجنوبية، كما ستلعب منتخبات المكسيك (البلد المضيف) وإسبانيا وأوروجواي وكولومبيا مبارياتها هناك.

وتُعتبر عصابة "خاليسكو الجيل الجديد" الأقوى في المكسيك، إذ يُقدّر عدد أعضائها بنحو 19 ألف عضو، وتمتد عملياتها لتشمل 21 ولاية من أصل 32 ولاية مكسيكية، وقد صنّفتها إدارة ترامب منظمة إرهابية أجنبية.

وتنطلق بطولة المكسيك المفتوحة للتنس، وهي إحدى بطولات رابطة محترفي التنس، اليوم الاثنين في ملعب "جي إن بي أرينا" بمدينة أكابولكو، ولاية جيريرو، وأصدر المنظمون بيانًا يوم الأحد أكدوا فيه أن "سير البطولة يسير كالمعتاد".