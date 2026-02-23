قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أحمد أمين يكشف سر حماسه لتقديم مسلسل النص الثاني.. خاص

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد إبراهيم

كشف الفنان أحمد أمين عن سر انجذابه للجزء الثاني من مسلسل النص والذى من المقرر أن يعرض فى النصف الثاني من رمضان. 

وقال أحمد أمين فى تصريح خاص لصدى البلد : هناك عدة عوامل أهمها ‏الفترة الزمنية التى تدور فيها أحداث النص الثاني، وهي أثناء الحرب العالمية الثانية أى بعد عشرة سنوات من الفترة الزمنية التى شهدها الجزء الأول، وكان ذلك بمثابة عامل جذب، فضلا عن التطورات التى تطرأ على عبد العزيز وفريقه وماذا يمكن أن يحدث لهم من مواقف في هذه الحقبة، والأهم من ذلك أن قصة الجزء الثاني كانت جيدة ومتماسكة وبها الكثير من الملامح الجديدة.

أحداث النص الثاني: 

تبدأ الاحداث بعد مرور 10 سنوات من انتهاء الجزء الاول، حيت تقوم بسمة باستدعاء المجموعة كاملة من أجل تنفيذ عملية جديدة. 

مسلسل النص بدأت احداثه حين يتغير كل شيء في حياة (عبدالعزيز النُص) ويتحول من مجرد نشال سيئ السمعة إلى بطل شعبي، وذلك بعد تأسيسه حركة مقاومة وطنية ضد الاحتلال الإنجليزي، وينضم لها العديد من الأشخاص من مختلف أطياف المجتمع.

أبطال الجزء الثاني: 

يشارك في بطولة الجزء الثاني عدد من النجوم، منهم: أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، سامية الطرابلسي، دنيا سامي، مراد مكرم، ياسر الطوبجي، سمر علام، دعاء حكم، رضوى جودة، بالإضافة الي بسمة التي إنضمت الي احداث الجزء الثاني.

المسلسل من تأليف شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش ووجيه صبري، وإخراج حسام علي، ومن المنتظر أن يقدم العمل توليفة جديدة من الدراما المشوّقة التي تمزج بين التاريخ والغموض.

عدد الحلقات والقنوات العارضة: 

مسلسل النص الثاني يتكون من 15حلقة، ويعرض عبر مجموعة قنوات dmc، ومنصة يانجو بلاي. 

