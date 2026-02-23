مروان عطية رفقة مصطفى فتحي في أحدث ظهور

شارك مروان عطية، لاعب النادي الأهلي صورة جديدة في أحدث ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر مروان عطية، رفقة مصطفى فتحي لاعب بيراميدز، ومصمم الازياء إسلام سعد من منزله.

مروان عطية على انستجرام

ويستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة سموحة مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

قائمة الأهلي أمام سموحة

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، يوسف بلعمري، هادي رياض، أحمد عيد، محمد هاني.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، أليو ديانج، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم:، كامويش، مروان عثمان، محمد شريف.