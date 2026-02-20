بعد مروان عطية.. غياب جديد في الأهلي أمام سموحة بالدوري المصري

تأكد غياب ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام سموحة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وحصل ياسر إبراهيم على بطاقة صفراء في الدقيقة 90+6 من مباراة الأهلي أمام الجونة، التي انتهت لصالح الأهلي بنتيجة 0/1، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الخميس، على استاد القاهرة الدولي.

ويغيب مروان عطية هو الآخر عن لقاء سموحة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الجونة عند 20 نقطة محتلاً المركز الثاني عشر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.