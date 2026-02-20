ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

قال الناقد الرياضي، علي سمير، إن النادي الأهلي يمر بمرحلة تشهد بعض الجدل بشأن ملف الصفقات، مؤكدًا أن سيد عبدالحفيظ ليس المسؤول الأول عن التعاقدات داخل النادي.



وأوضح سمير عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، على قناة صدى البلد، أن طرح اسم اللاعب كامويش جاء ضمن ترشيحات فنية، وتم التعاقد معه وفق رؤية الإدارة، مشددًا على أن القرار النهائي في الصفقات لا يخص سيد عبدالحفيظ وحده.



وأضاف أن هناك صفقات لم تُحسم، وجرى توجيه اتهامات لسيد عبدالحفيظ بالتقاعس عن إنهائها، إلا أنه بريء من ذلك، مؤكدًا أن الأزمة المالية وتراجع الإدارة عن بعض التعاقدات كانا سببًا رئيسيًا في عدم إتمامها.



وأشار الناقد الرياضي إلى أن القوة الشرائية والتعاقدية لنادي بيراميدز باتت تتفوق حاليًا على الأهلي، وهو ما انعكس على المنافسة في سوق الانتقالات وأثر على قدرة القلعة الحمراء في حسم بعض الصفقات خلال الفترات الأخيرة.