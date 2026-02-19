قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أول يوم رمضان.. وزير الصحة يحيل مدير مستشفى السلام التخصصي وآخرين للتحقيق لتغيبهم عن العمل

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، جولة مفاجئة على مستشفى السلام التخصصي اليوم الخميس، أول أيام شهر رمضان المبارك، للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من انتظام سير العمل والالتزام بالقواعد المنظمة.

وجه الوزير خلال الجولة بإحالة مدير المستشفى إلى التحقيق لتغيبه عن العمل، وإحالة طبيب بقسم الاستقبال لتقصيره في أداء مهامه، بالإضافة إلى تحويل فريق التمريض بقسم الرعايات المركزة إلى التحقيق بسبب التقصير في أداء العمل.

سرعة التعامل مع الحالات الحرجة

بدأت الجولة بتفقد غرفة الفرز بقسم الطوارئ للاطمئنان على آليات تصنيف الحالات وسرعة التعامل مع الحالات الحرجة، حيث وجه الوزير فوراً بالكشف الطبي على أحد المرضى واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع إحالة أحد الأطباء بالاستقبال للتحقيق.

وتفقد الوزير غرفة ملاحظة الأطفال، وحرص على الاستماع إلى آراء المرضى وذويهم وشكاواهم، موجهاً بسرعة التعامل مع الشكاوى الواردة وتذليل أي معوقات تؤثر على جودة الرعاية.

كما وجه الوزير بإعفاء إحدى المريضات من تكاليف العلاج عقب الاستماع إلى شكواها، في إطار مراعاة البعد الإنساني ودعم غير القادرين.

وفي ختام الجولة، وجه الوزير رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المستشفى، وتلافي جميع الملاحظات المرصودة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير، لضمان الارتقاء المستمر بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

