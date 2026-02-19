يوسف زيدان يعلق على شكل الهلال: هذا هلال اليوم الثاني

أثار الكاتب والمفكر يوسف زيدان تفاعلًا واسعًا بعد منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدث فيه عن ملاحظته لشكل هلال الشهر.

من وجهة نظره هو هلال اليوم الثاني وليس الليلة الأولى، مضيفًا أنه لا يرغب في الخوض في تفاصيل هذا الأمر الآن.

وكتب زيدان: “الآن، بعد ثلث ساعة من ميقات صلاة العشاء، وقفتُ في شرفتي أفكّر فيما سأقوله لكم في (لايف) الساعة الثامنة، يعني بعد حوالي نصف ساعة، فاستغربتُ من هيئة الهلال وارتفاعه عما يكون عليه عادةً في اليوم الأول من الشهر العربي، وهو الليلة أكثر من هلال اليوم الأول نصوعًا، فصوّرته لكم.”.

وتابع: “هذا يا قوم، هلال اليوم الثاني وليس الليلة الأولى ! ولكن، لا بأس، لن نخوض في تلك المتاهة الآن ودعونا نستعد بعد دقائق قليلة، للكلام عن عبارة جلال الدين الرومي : الفيلسوف لا نصيب له من العشق”.