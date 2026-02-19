قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبر موقع وزارة التضامن.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
مدبولي يؤكد دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة لتدشين عصر من السلام| إنفوجراف
تحول إلى جثة متفحمة .. مصرع طالب في حريق الشعراء بدمياط
أولاد الراعي الحلقة 2.. مواجهة بين أحمد عيد وخالد الصاوي
قطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء .. احتجاجات في مخيم الدهيشة ضد السلطة الفلسطينية
مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 2.. هدى الإتربي تهدد يمنى طولان بسبب ياسر جلال
مسلسل كان ياما كان الحلقة 2.. طلاق يسرا اللوزي وماجد الكدواني
طارق التايب: كل أندية أفريقيا طلبتني.. ورفضت الاختبار في الأهلي
السعودية تتعهد بتقديم مليار دولار لمجلس السلام بشأن غزة
موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة
مسلسل الست موناليزا الحلقة الثالثة.. حسن حفني يسدد ديون مي عمر
شهدت الحلقة الثانية من مسلسل أولاد الراعي تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الأحداث، مع انكشاف تطورات مأساوية قلبت موازين العائلة رأسًا على عقب.
 

وخلال الحلقة، يواجه "نديم"، الذي يجسده أحمد عيد، شقيقه "موسى"، الذي يؤدي دوره خالد الصاوي، كاشفًا له تمكنه من الإمساك بأحد المجهولين المتورطين في محاولة اغتيالهما، في خطوة تعكس تصاعد دائرة الخطر المحيطة بهما واقتراب المواجهة مع خصومهما.

لكن التوتر يبلغ ذروته عندما يفاجئ الطبيب الأسرة بخبر وفاة "حمزة"، ليخيّم الحزن على الجميع. وتنهار الأم "فايقة"، التي تقدم شخصيتها نيرمين الفقي، متأثرة بالصدمة، بينما يظهر الأب "موسى" في حالة انكسار واضحة، في مشهد إنساني مؤثر أبرز حجم الفقد والألم داخل العائلة.

مسلسل أولاد الراعي

العمل من بطولة كل من ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد، حيث يجسدون أدوار 3 أشقاء تجمعهم رحلة كفاح، تنتهي ببناء إمبراطورية تجارية كبيرة، وسط صراعات حادة وتحديات لا تخلو من المفاجآت.

وتنطلق القصة من جذور بسيطة، إذ يبدأ الأشقاء من نقطة الصفر، معتمدين على الطموح والذكاء التجاري، قبل أن تتوسع أعمالهم تدريجيًا، وتُفرض أسماءهم بقوة في عالم المال والتجارة؛ لتتحول النجاحات إلى اختبار حقيقي للعلاقات الأسرية، والولاء بين الإخوة.
 

ومع تضخم الثروة والنفوذ؛ تدخل الشخصيات في صراعات داخلية وخارجية، حيث تتشابك المصالح وتظهر الخلافات، ما يضع الأشقاء أمام اختيارات مصيرية قد تهدد الكيان الذي بنوه معًا، وتكشف الوجه الآخر للقوة والسلطة.

مسلسل أولاد الراعي بطولة ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، إيهاب فهمي، نوران ماجد، إيناس كامل، فادية عبد الغني، محمد عز، نوليا مصطفي، شادى مقار، غادة طلعت، كريم عبد الخالق، وآخرين.

