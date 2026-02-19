قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحالف مصرفي من 6 بنوك لتمويل مشروع سياحي بـ6.06 مليار جنيه..تفاصيل

خلال الاتفاق
خلال الاتفاق
محمد يحيي

نجح تحالف مصرفي قوامه 6 بنوك حكومية وخاصة في تمويل إنشاء فندق لأحد المشروعات السياحية بمنطقة الأهرامات؛ بتكلفة استثمارية تبلغ 6.06 مليار جنيه، ضمن التحالف الذي قاده البنك الأهلي التابع للحكومة، بنوك " المصرف المتحد، بيت التمويل الكويتي، التنمية الصناعية، الزراعي المصري،البركة".

وفقًا لما كشفته تفاصيل تحالف البنوك، فإن المشروع يتضمن إنشاء فندق بطاقة فندقية تبلغ 490غرفة وجناح بالإضافة الى المطاعم وقاعات الاجتماعات والنادي الصحي وملاحقه من المباني الخدمية وإنشاء شقق سكنية فندقية تُدار وفق أعلى المعايير العالمية بمنطقة الأهرامات.

ويقام المشروع على مساحة تقارب 54.5ألف متر بما يساوي557 فدانًا، ويضم فندقًا خمس نجوم بإطلالة مباشرة ومتميزة على أهرامات الجيزة.

يأتي تنفيذ المشروع في اطار دعم البنك المركزي للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والمشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي المستدام، وتعزيز نمو قطاع السياحة المصري.

أوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك، أن المشروع يستهدف تعظيم العائد الاستثماري وتوفير فرص عمل مستدامة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، بما يتوافق مع توجهات الدولة لتعزيز تنافسية المقاصد السياحية في مصر ويوفر المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية.

أضاف أن التوسع في المشروعات الفندقية الكبرى يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، لما لها من آثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تشمل تنشيط قطاعات النقل، والخدمات، والمقاولات، وسلاسل الإمداد، فضلًا عن تعظيم القيمة المضافة للأصول السياحية والتاريخية المحيطة بالمشروع.

وذكر شريف رياض، رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك، مراحل سداد التمويل لفترة طويلة الأجل وتتوافق مع مراحل التنفيذ والتشغيل والتدفقات النقدية المتوقعة، بما يضمن استدامة المشروع ماليًا، ويحقق التوازن بين متطلبات التمويل وإدارة المخاطر المصرفية وفقًا لأفضل المعايير المهنية.

ومن جانبه قال طارق فايد، رئيس المصرف المتحد، إن الاتفاق يتوافق مع رؤية مصر 2030 في دعم منظومة نمو السياحة المصرية بمشاركة الجهاز المصرفي؛ معتبرًا  تنفيذ ذلك سيساعد في تحريك أكثر من 70 صناعة وسطية منها: صناعة الضيافة والفنادق والمطاعم – النقل والمواصلات – السفر والسياحة الداخلية – صناعة الحرف اليدوية والتراثية – صناعة البناء والتشغيل – الصناعة المالية والخدمات البنكية والرقمية – صناعة التأمين – فضلا عن صناعة الثقافة والترفيه.. الخ. 

وكشف  حسين رفاعي، رئيس بنك التنمية الصناعية، عن اتاحة بنكه تمويل بقيمة 750 مليون جنيه لدعم القطاع السياحي ضمن استراتيجية البنك لنمو القطاع السياحي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأعلن حازم حجازي، الرئيس التنفيذي لبنك البركة – مصر، عن توفير بنكه 300 مليون جنيه جزءَا  من تمويل المشروع بغرض دعم البنية التحتية السياحية.

البنك الأهلي المصري بيت التمويل الكويتي اخبار مصر مال واعمال البنك المركزي المصري الجهاز المصرفي التنمية السياحية تحالف مصرفي

طريقة عمل القطايف بالقشطة
انقاص الوزن
فوائد شرب قمر الدين
هدى الإتربي
