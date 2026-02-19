ممتاز القط يكشف عن كواليس حواره مع حسني مبارك عن التوريث

أكد الكاتب الصحفي ممتاز القط أنه التقى بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك أكثر من مرة، وتطرق الحديث خلالها إلى مسألة توريث نجله جمال مبارك.

وأضاف ممتاز القط، خلال حواره ببرنامج " لازم يتشاف" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الرئيس مبارك قال له عن التوريث: "اترك الناس تقول ما تريد، ولن أضع نجلي في مشكلات بهذا الأمر".

وأوضح ممتاز القط، أنه لم يكن يهاجم الرئيس شخصياً، بل كان يوجه نقده للحكومة من أجل الصالح العام.

وأشار إلى أن حكومة الدكتور أحمد نظير، في هذا التوقيت كانت تتقبل الانتقادات، وأن حكومة نظير تقدمت باستقالتها التي لم يبت فيها الرئيس مبارك بشكل مباشر، لكنها قبلت من الشعب.