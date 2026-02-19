قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
400 جنيه زيادة .. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
خالد يوسف

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير لـ المواطنين، يوم 15 فبراير 2026، ومن المقرر أن يستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر فبراير الجاري.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

ـ أن يكون أحد أفراد الأسرة مريض، ويحتاج إلى إجراء عملية أو جلسـات أو أدوية بتكاليف تفوق قدرة الأسرة المادية.

ـ تعرض الأسرة أو أحد أفرادها لكارثة أو نكبة ما أدى إلى ضرر في النفس أو الممتلكات.

ـ أن يكون أحد أفراد الأسرة ملتحق بإحدى الجامعات أو المعاهد الحكومية، ومتراكم عليه مصروفات دراسية، أو يكون في السنة النهائية ويقوم بعمل مشروع التخرج، والأسرة غير قادرة على سداد هذه المصروفات أو تكلفة المشروع.

ـ ضعف الحالة الاجتماعية والصحية للأسرة مـثل: «الأرملة، المطلقة، مهجورة العائل، أسرة المسجون، الأيتام».

ـ أن يكون أحد أفراد الأسر الفقيرة حصل على شهادة محو الأمية، وأتم دراسته، وحصل على شهادة جامعية.

ـ أن يكون الفرد أو الأسرة في حالة احتياج وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة، ويثبت ذلك من خلال البحث الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن فبراير 2026

ويستطيع كل مواطن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026 عن طريق الموقع الإلكتروني لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال هذا الرابط هنـــــا.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن فبراير 2026

1 - الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط هــــنـــــــا.

2 - اختيار برنامج تكافل وكرامة.

3 - كتابة المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

4 - يحدد المستحق من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

5 - إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

6 - اضغط على كلمة استعلام.

7 - تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

صرف معاش تكافل وكرامة عن فبراير 2026

يصرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2026، من الأماكن الآتية: 

ـ ماكينات الصرف الآلي.

ـ مكاتب البريد.

ـ منافذ فوري وكروت ميزة.

ـ فروع بنك ناصر الاجتماعي بجميع أنحاء الجمهورية.

المستفيدين من معاش تكافل وكرامة

تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي عدة فئات للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهم:

ـ الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ولديها أبناء في مراحل التعليم.

ـ كبار السن غير القادرين على العمل أو دون معاش ثابت.

ـ الأشخاص ذوو الإعاقة المستحقين للدعم.

ـ المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات.

- الأيتام غير المكفولين.

