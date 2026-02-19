قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام

صرف 400 جنيه مساعدات تكافل وكرامة
صرف 400 جنيه مساعدات تكافل وكرامة
رشا عوني

مع أول أيام رمضان 2026، يستعد المستفيدون من مبادرة تكافل وكرامة ، لصرف مساعدات نقدية بقيمة ٤٠٠ جنيه مقدمة من الدولة بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وذلك ضمن الحزمة الإجتماعية الجديدة التي وضعتها الحكومة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي لمساندة الأسر الأكثر احتياجاً خلال فبراير ومارس. 

صرف 400 جنيه مساعدات تكافل وكرامة 

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بدء صرف المساندة النقدية المقررة عن شهر رمضان ضمن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية والمقررة بـ 400 جنيه لأسر تكافل وكرامة اليوم الخميس.

طريقة صرف 400 جنيه مساعدات تكافل وكرامة 


وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم إيداع المساندة النقدية المقررة من خلال جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك أو ماكينات نقاط بيع التجار أو مكاتب البريد اليوم الخميس بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهراً، .

صرف مساعدات معاش الطفل

وكذلك سيتم اليوم الخميس صرف المساندة النقدية الإضافية خلال شهر رمضان المعظم المقررة للمستفيدين بمعاش الطفل عن طريق حوالة بريدية يتم إيداعها بالرقم القومي الخاص بكل مستفيد، كما يتم إيداع المساندة النقدية المقررة لحالات كريمي النسب على حساباتهم البنكية في بنك ناصر الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة بطاقة المعاش باستخدام الرقم القومي، وذلك من خلال الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
- اختيار «الاستعلام عن نتيجتك» من القائمة العلوية يسار الصفحة.
- إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة في الخانة المخصصة.
- الضغط على زر «استعلام» لعرض حالة المعاش، سواء كان ساريًا أو متجمدًا أو موقوفًا.

كما يمكن صرف معاشات «تكافل وكرامة» من خلال عدة منافذ، تشمل مكاتب البريد بجميع المحافظات، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، والمحافظ الإلكترونية عبر الشركات، بالإضافة إلى منافذ صرف كارت «ميزة» البنكي.

الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026 

وتأتي حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة كإجراء استثنائي يستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، من خلال دعم مؤقت يُصرف لمدة شهرين، مع ربط آلية الصرف بمنظومة التموين ومعاش تكافل وكرامة، بما يضمن وصول الزيادة إلى مستحقيها قبل حلول رمضان وعيد الفطر.

400 جنيه لهذه الفئات بمناسبة رمضان

  • مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، تحصل على 400 جنيه إضافية خلال شهري رمضان والعيد.
  • 45 ألف مستفيد من معاش الطفل والرائدات الريفيات يحصلون على 300 جنيه دعم إضافي.
  • صرف 400 جنيه إضافية لعدد 10 ملايين أسرة مقيدة على بطاقات التموين، من إجمالي نحو 21 مليون أسرة مسجلة بالمنظومة التموينية، ويتم اختيار الأسر المستحقة وفق قواعد بيانات الجهات المعنية، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا

برنامج تكافل وكرامة 

ويُذكر أن برنامج «تكافل وكرامة» يقدم دعمًا نقديًا لنحو 4.7 مليون أسرة تضم ما يقرب من 17 مليون مواطن، بإجمالي موازنة سنوية تبلغ 54 مليار جنيه، ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية.
 

