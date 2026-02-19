سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن العثور على جثمان أحد الأطفال وآخر مصاب بأرض زراعية بأسيوط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ لمركز شرطة أبنوب بالعثور على (جثمان طفل وآخر مصاب "بائعا إسطوانات بوتوجاز متجولان") داخل قطعة أرض زراعية بدائرة المركز، وبجوارهما عربة "كارو" محمل عليها عدد من الإسطوانات وسكين عليها آثار دماء.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاملان "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة المركز)، وبحوزتهما (مبلغ مالى، مركبة تروسيكل " بدون لوحات معدنية"، هاتف محمول خاص بأحد بالمجنى عليهما") .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة من خلال إستدراج المجنى عليهما لمحل الواقعة بدعوى شراء إسطوانات البوتاجاز منهما، وقيامهما بالتعدى عليهما بالسلاح الأبيض المضبوط بمحل الواقعة مما أدى لوفاة الأول وإصابة الثانى وإعتقادهما بوفاته، وإستيلائهما على هاتف أحدهما وعدد من الإسطوانات وقيامهما عقب ذلك بتحميلها على مركبة "التروسيكل المضبوطة بحوزتهما" وبيعها لعميلهما سىء النية (تاجر إسطوانات بوتاجاز "له معلومات جنائية)، أمكن ضبطه وبحوزته المسروقات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





