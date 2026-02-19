مسلسل المداح أسطورة النهاية الحلقة 3.. حمادة هلال يستعيد قواه ويتصدى للجن

عرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة الثالثة من مسلسل المداح أسطورة النهاية، للفنان حمادة هلال.

وخلال أحداث مسلسل المداح أسطورة النهاية الحلقة الثالثة، يبدأ الدجال خطته لنشر الفوضى والعمليات الإجرامية على أسباب صغيرة، فنرى حالات قتل بسبب 5 جنيهات وذلك بعد التعاويذ الشيطانية التي قرأها الدجال لنشر الفتن بين البشر.

ويحاول سميح (فتحي عبد الوهاب) وصفاء والدة صابر (حنان سليمان) بأن يجعل صابر (حمادة هلال) ينضم لنسل إبليس، ولكن عين حورس تنقذه وتتصدى لهم ويستعيد قواه من جديد ويرى الجن.

بوسترات مسلسل المداح أسطورة النهاية

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل المداح" أسطورة النهاية" البوسترات الرسمية للعمل.

ونجح المنتج صادق الصباح في الحصول على توقيع الفنان فتحي عبد الوهاب للعودة من جديد لسلسلة "المداح" بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الرابع من المسلسل قبل عامين.

حيث من المنتظر أن يشارك عبد الوهاب بشخصيته الشهيرة "الدكتور سميح الجلاد" في الجزء السادس المنتظر، بطولة الفنان حمادة هلال وهبة مجدي وخالد سرحان ومجموعة كبيرة من النجوم وإخراج أحمد سمير فرج.

ويعد هذا الجزء هو الاخير في مسلسل المداح.

مسلسل المداح

مسلسل المداح أسطورة النهاية، بطولة: حمادة هلال وفتحي عبد الوهاب وهبة مجدي ودنيا عبد العزيز وحمزة العيلي ومفيد عاشور وعلاء مرسي وخالد أنور وعفاف رشاد وجمال عبد الناصر وفاتن سعيد، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل المداح الجزء الخامس

مسلسل المداح الجزء الخامس: أسطورة العهد رمضان الماضى 2025، ضم 30 حلقة، وشارك فى بطولته كل من حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوى، مى كساب، هبة مجدى، يسرا اللوزى، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، محسن محى الدين، جورى بكر، دارين حداد، حنان سليمان، هلا السعيد، طارق النهرى، ومحمد عبدالحافظ، فيما ظهر فتحى عبدالوهاب كضيف شرف. العمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسرى، وإخراج أحمد سمير فرج.