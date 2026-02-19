قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أهمها الموز والخيار.. أطعمة تناولها فى السحور لصيام صحي

أهمها الموز والخيار.. اطعمه تناولها فى السحور لصيام صحى
أهمها الموز والخيار.. اطعمه تناولها فى السحور لصيام صحى
رنا عصمت

يعتقد البعض أن الإكثار من تناول الأطعمة فى السحور يساعد على الإشباع لساعات طويلة أثناء الصيام و لكن لا يعلم هؤلاء ان هذه العادات الخاطئة تسبب ألم شديد فى المعده و الأرق مع الصيام.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير أفضل الأطعمة التى يجب تناولها خلال السحور وفقا لموقع هيلثي لاين.

 

 

أفضل اطعمة يجب ان تتناولها فى السحور لصيام صحي بدون تعب  


 فوائد تناول التمر على السحور
1- يمنح طاقة ثابتة خلال الصيام
2- يساعد على تقليل الشعور بالجوع
3- غني بالبوتاسيوم لدعم العضلات
4- يحسن الهضم

٢- فوائد البيض المسلوق على السحور
1- مصدر بروتين عالي الجودة
2- يزيد الشعور بالشبع لفترة أطول
3- يدعم بناء العضلات
4- يثبت مستوى السكر في الدم

٣- فوائد الموز على السحور
1- غني بالبوتاسيوم
2- يقلل التقلصات العضلية
3- يمنح طاقة معتدلة
4- سهل الهضم

٤- فوائد الخيار على السحور
1- يحتوي على نسبة عالية من الماء
2- يساعد على ترطيب الجسم
3- خفيف على المعدة
4- يقلل الشعور بالعطش

٥- فوائد الشوفان على السحور
1- غني بالألياف
2- يمنح شبعًا طويلًا
3- يساعد على تنظيم سكر الدم
4- يدعم صحة الجهاز الهضمي

٦-فوائد الزبادي على السحور
1- يحتوي على بروبيوتيك مفيد للأمعاء
2- يساعد على الهضم
3- يمد الجسم بالبروتين والكالسيوم
4- يقلل الشعور بالحرقة والانتفاخ
 

أهمها الموز والخيار اطعمه تناولها فى السحور لصيام صحى اطعمة تناولها ف السحور الموز فى السحور الخيار فى السحور

