رد فعل غير متوقع من عمرو الدردير بعد ظهور بنتايج مع رامز جلال

أثار الناقد الرياضي عمرو الدردير الجدل بتعليق ساخر بشأن ظهور اللاعبين في برامج رامز جلال الذي يحمل عنوان «رامز ليفل الوحش» ، وربط ذلك بالانتقال إلى الأهلي.

ونشر عمرو الدردير عبر حسابه على فيسبوك صورة لبنتايج أثناء ظهور مع رامز جلال وكتب "مفيش حد ظهر مع رامز جلال غير وراح الأهلي، ربنا يسترها على بنتايج"

جدير بالذكر أن برومو برنامج رامز ليفل الوحش ظهر عدد كبير من الضيوف فى مقدمتهم النجمة غادة عبدالرازق، أحمد السقا، غادة عادل، لقاء الخميسى، سماح أنور، حمو بيكا، رحمة محسن، يارا السكرى، دينا، مصطفى غريب، كارولين عزمى، أسماء جلال، هنا الزاهد، عمرو الدرديرى، مروان عطية».

الزمالك وسيراميكا

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على نظيره الزمالك 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره فريق حرس الحدود، يوم الجمعة، الموافق 20 من شهر فبراير الجاري، وذلك في إطار مباريات الجولة المقبلة من مسابقة الدوري.