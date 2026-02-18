قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
بالآليات وقنابل الغاز.. الاحتلال يقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل
الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي للتهنئة بحلول شهر رمضان
رد فعل غير متوقع من عمرو الدردير بعد ظهور بنتايج مع رامز جلال

ظهور بنتايج مع رامز جلال
ظهور بنتايج مع رامز جلال
محمد بدران   -  
علا محمد

أثار الناقد الرياضي عمرو الدردير الجدل بتعليق ساخر بشأن ظهور اللاعبين في برامج رامز جلال الذي يحمل عنوان «رامز ليفل الوحش» ، وربط ذلك بالانتقال إلى الأهلي.

ونشر عمرو الدردير عبر حسابه على فيسبوك صورة لبنتايج أثناء ظهور مع رامز جلال وكتب "مفيش حد ظهر مع رامز جلال غير وراح الأهلي، ربنا يسترها على بنتايج"

جدير بالذكر أن برومو برنامج رامز ليفل الوحش ظهر عدد كبير من الضيوف فى مقدمتهم النجمة غادة عبدالرازق، أحمد السقا، غادة عادل، لقاء الخميسى، سماح أنور، حمو بيكا، رحمة محسن، يارا السكرى، دينا، مصطفى غريب، كارولين عزمى، أسماء جلال، هنا الزاهد، عمرو الدرديرى، مروان عطية».

الزمالك وسيراميكا

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على نظيره الزمالك 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره فريق حرس الحدود، يوم الجمعة، الموافق 20 من شهر فبراير الجاري، وذلك في إطار مباريات الجولة المقبلة من مسابقة الدوري.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

محافظ كفر الشيخ

تفاصيل أول لقاء بين محافظ كفر الشيخ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ| صور

جانب من اللقاء

وفد الكنيسة الأرثوذكسية يقدم التهنئة للمهندس عمرو لاشين لتوليه مسئولية محافظة أسوان

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تتابع مبادرات "أهلًا رمضان" ومنافذ السلع الغذائية بالخارجة

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

