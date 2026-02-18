4 ثمار تجنيها بحفظ قلبك في طريق الله.. روشتة البابا تواضروس لحياة تفيض بالسلام والمحبة

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في أولى حلقات سلسلة "قوانين كتابية روحية" أن القلب هو مركز حياتنا الروحية، وبه تتحدد جودة أفكارنا وأعمالنا وعلاقاتنا.

سر القلب المحفوظ

وأشار قداسته: عندما نتعلم كيف نحفظ قلبنا من الشرور والشهوات، ونملأه بمحبة الله، تتحول حياتنا إلى مصدر سلام وحكمة وبركة للآخرين.

وأضاف قداسته، ثمار القلب المحفوظ في طريق الله:

١- يعطي السلام والهدوء وسط الظروف.

٢- يقدم ويفيض بالمحبة.

٣- يعطي حكمة دائمًا.

٤- يصير بركة للآخرين.

وأكد قداسته أن القلب المحفوظ لا يعني حياة بلا تحديات، لكنه يمنحنا القدرة على مواجهة الصعوبات بثبات وثقة بالله.

وقال قداسة البابا تواضروس: عندما نتدرب على ضبط أفكارنا وكلماتنا وأفعالنا، نصبح قادرين على اتخاذ قرارات صحيحة ومثمرة، ونعيش حياة تتسم بالهدوء الداخلي رغم كل الظروف.

وأضاف قداسة البابا، أن القلب المحفوظ يفتح لنا بابا لتعمق علاقتنا مع الله والآخرين،

وقال : إن المحبة والحكمة التي تنبع من القلب تصبح مثل النور الذي يضيء حياتنا وحياة من حولنا.

واختتم: كل خطوة نخطوها من القلب نحو الله تجعلنا أكثر سلامًا ورحمة وبهجة، وتجعل حياتنا رسالة حقيقية للآخرين عن قوة الحياة الروحية.