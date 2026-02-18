قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
35 جنيها للفرد الواحد.. الإفتاء تحدد آخر وقت لدفع زكاة الفطر رمضان 2026
أحمد موسى يستعرض خريطة مسلسلات رمضان على شاشة صدى البلد
4 ثمار تجنيها بحفظ قلبك في طريق الله.. روشتة البابا تواضروس لحياة تفيض بالسلام والمحبة
قبل رمضان.. محاضر تموينية على المخابز والأسواق بدمياط
إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين
«كولر» في رسالة بمناسبة رمضان: هذا الشهر يجلب الرحمة والسلام والقوة
حضور قوي للبرامج الرمضانية.. أحمد موسى يكشف خريطة صدى البلد الرمضانية
دار الإفتاء تحدد 30 جنيهًا فدية لليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر بـ35 جنيها عن الفرد الواحد
دار الإفتاء: زكاة الفطر 35 جنيها عن الفرد الواحد ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان
أحمد موسى يستعرض خريطة برامج صدى البلد في شهر رمضان 2026
تنسيق مصري - باكستاني قوي لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
أخبار البلد

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي والمصريين ببدء صوم مصر الشامل

ميرنا رزق

في لفتة تجسد روح المحبة، تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري، بمناسبة تزامن الصوم الكبير للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء ذلك خلال عظة قداسة البابا في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، والتي ألقاها، مساء اليوم، من المقر البابوي بالقاهرة، حيث استهل قداسته اللقاء بتقديم التهنئة ببدء الصوم الكبير، متمنيًا أن تكون أيامه سبب بركة وثمر للحياة الروحية، كما خص بالذكر المسلمين في مصر والعالم بمناسبة الشهر الفضيل.

وقال قداسته: “أنتهز هذه الفرصة لكي أهنئ إخوتنا المسلمين ببداية شهر الصوم شهر رمضان، ومن محاسن الصدف والنعم الإلهية أن كل المصريين صائمين معًا إذ بدأنا الصوم في نفس الأسبوع، والصوم هو فترة للعبادة والصلاة والتقرب إلى الله والإحساس بالآخر وإصلاح الذات.”

وأضاف قداسته: "نهنئ كل إخوتنا المسلمين في مصر والدول العربية والإسلامية وكل العالم، كما نهنئ كل المسؤولين في مصر وفي مقدمتهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل المسؤولين في كل مستويات العمل، ليجعلها الله أيام بركة فيها الكثير من النعم لبلادنا ولحياة كل أسرة في مصر."

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري

فتحي سند ينتقد بيان الزمالك: أين الإجراءات؟

خلال 6 ساعات.. الدفاع المدني السوري ينقذ طفلا سقط في بئر بعمق 30 مترا

تصريحات أمريكية حول المحادثات مع إيران: “الوضع متقلب ولن نستبق الأحداث” وسط توتر دولي متصاعد

تصريحات أمريكية حول المحادثات مع إيران: “الوضع متقلب ولن نستبق الأحداث”

ترامب سيعلن في اجتماع مجلس السلام تعهد الدول الأعضاء بأكثر من 5 مليارات دولار لغزة

نوع توابل شهير يحميك من أمراض القلب والأوعية الدموية.. ضعه على طعامك في رمضان

على قد الحب الحلقة 1| شريف سلامة يحاول إيقاع نيللى كريم فى الفخ .. وبوسي شلبي تظهر بشخصيتها

هنتسحر إيه النهاردة .. تشكيلة من 3 أكلات | هتشبع وتمنع العطش

بمدى 509 كلم.. لكزس تعزز أسطولها الكهربائي بإطلاق ‏RZ‏ الجديدة

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

