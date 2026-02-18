البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي والمصريين ببدء صوم مصر الشامل

في لفتة تجسد روح المحبة، تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري، بمناسبة تزامن الصوم الكبير للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء ذلك خلال عظة قداسة البابا في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، والتي ألقاها، مساء اليوم، من المقر البابوي بالقاهرة، حيث استهل قداسته اللقاء بتقديم التهنئة ببدء الصوم الكبير، متمنيًا أن تكون أيامه سبب بركة وثمر للحياة الروحية، كما خص بالذكر المسلمين في مصر والعالم بمناسبة الشهر الفضيل.

وقال قداسته: “أنتهز هذه الفرصة لكي أهنئ إخوتنا المسلمين ببداية شهر الصوم شهر رمضان، ومن محاسن الصدف والنعم الإلهية أن كل المصريين صائمين معًا إذ بدأنا الصوم في نفس الأسبوع، والصوم هو فترة للعبادة والصلاة والتقرب إلى الله والإحساس بالآخر وإصلاح الذات.”

وأضاف قداسته: "نهنئ كل إخوتنا المسلمين في مصر والدول العربية والإسلامية وكل العالم، كما نهنئ كل المسؤولين في مصر وفي مقدمتهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل المسؤولين في كل مستويات العمل، ليجعلها الله أيام بركة فيها الكثير من النعم لبلادنا ولحياة كل أسرة في مصر."