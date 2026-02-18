البابا تواضروس: أيام الصوم الكبير ورمضان نعمة وبركة لكل المصريين

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، ببدء الصوم الكبير متمنيًا أن تكون أيامه سبب بركة وثمر، كما هنأ قداسته المسلمين في مصر والعالم بحلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في عظته باجتماع الأربعاء مساء اليوم، والتي ألقاها من المقر البابوي بالقاهرة.

أيام بركة

وقال قداسته: "أنتهز هذه الفرصة لكي ما أهنئ إخوتنا المسلمين ببداية شهر الصوم شهر رمضان، ومن محاسن الصدف والنعم الإلهية أن كل المصريين صائمين معًا إذ بدأنا الصوم في نفس الأسبوع، والصوم هو فترة للعبادة والصلاة والتقرب إلى الله والإحساس بالآخر وإصلاح الذات."

وأضاف: "نهنئ كل إخوتنا المسلمين في مصر والدول العربية والإسلامية وكل العالم، كما نهنئ كل المسؤولين في مصر وفي مقدمتهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل المسؤولين في كل مستويات العمل، ليجعلها الله أيام بركة فيها الكثير من النعم لبلادنا ولحياة كل أسرة في مصر."