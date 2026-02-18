نوع توابل شهير يحميك من أمراض القلب والأوعية الدموية.. ضعه على طعامك في رمضان

يعد الفلفل الأسود من التوابل التى تحدث فرقا كبيرا في مذاق الطعام وفوائده الصحية.

وذكر موقع tuasaude أن الفلفل الاسود يساعد في الوقاية من أمراض ومشاكل صحية عديدة.



أمراض القلب والأوعية الدموية

تمنع أكسدة الخلايا الدهنية، مما يساعد على موازنة مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والجلطات الدموية وتصلب الشرايين.

يساعد الفلفل الأسود أيضاً في الحفاظ على صحة الشرايين، مما يسهل تدفق الدم ويمنع ارتفاع ضغط الدم.

تجنب الإصابة بمرض السكري



الكابسيسين هو مركب نشط بيولوجيًا موجود في الفلفل الأسود يساعد على تنظيم إفراز الأنسولين في الدم، وموازنة مستويات السكر في الدم، ومنع مقاومة الأنسولين ومرض السكري.

تحسين المزاج



يحتوي الفلفل الأسود على التربتوفان والمغنيسيوم والفلافونويدات والكابسيسين، وهي مركبات نشطة بيولوجيًا تعمل على تحسين المزاج من خلال تعزيز الاسترخاء والشعور بالمتعة والشعور بالراحة.

الحماية من الشيخوخة المبكرة



تحمي المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في الفلفل الأسود، مثل البيبيرين واللينالول والكابسيسين، خلايا الجلد من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يمنع ترهل الجلد والتجاعيد وغيرها من علامات الشيخوخة المبكرة.