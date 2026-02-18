شوط أول سلبي بين ليفانتي وفياريال في الدوري الإسباني

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفانتي وفياريال، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 16 ببطولة الدوري الإسباني.

وكاد أن يسجل فريق فياريال الهدف الأول في المباراة عن طريق ألبرتو موليرو في الدقيقة 30 ولكن الكرة اصطدمت بالعارضة.

وجاء تشكيل ليفانتي كالتالي:

حراسة المرمى: رايان

خط الدفاع: تولجان - لافوينتي - مورينو - باميين.

خط الوسط: راجويي - أولاساجاستي - جارسيا - لوسادا - كورتيس.

خط الهجوم: إسبي.

فيما جاء تشكيل فياريال كالتالي:

حراسة المرمى: جونيور.

خط الدفاع: مورينيو - نافارو - مارين - كاردونا.

خط الوسط: بيبي - كومانسيا - جايي- مولييرو.

خط الهجوم: بيريز - ميكاوتادزي.

ويحتل فريق فياريال المركز الثالث برصيد 45 نقطة، فيما يأتي فريق ليفانتي في المركز 19 برصيد 18 نقطة.