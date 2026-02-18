محافظ الشرقية يتابع رفع الإشغالات وانتظام الباعة بأماكنهم في الزقازيق | صور

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية شارع فاروق بمدينة الزقازيق، سيراً على الأقدام، لمتابعة مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات والتأكد من إلتزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم.

أكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي لا يعتمد على إطلاق المبادرات الشكلية، بل يحرص على التواجد الفعلي في الشارع والتواصل المباشر مع المواطنين للوقوف على المشكلات على أرض الواقع والعمل على حلها فوراً، مشدداً على أن «الرصيف والشارع حق أصيل للمواطن، ولن نسمح بأي مظاهر للفوضى».

وخلال الجولة، كلّف المحافظ رئيس حي أول الزقازيق بمراجعة موقف التراخيص الممنوحة لكافة المحال التجارية والأكشاك، مع فحص عدادات الكهرباء وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، بما في ذلك تحرير محاضر في حالات سرقة التيار الكهربائي حال ثبوتها.

وإلتقى المحافظ بعدد من المواطنين، وهنأهم بحلول شهر رمضان ، داعياً الله أن يعيده عليهم بالخير والصحة والبركات، مؤكداً حرصه الدائم على الاستماع لمطالبهم وتلبية احتياجاتهم وتقديم أفضل مستوى من الخدمات.

شدد محافظ الشرقية على عدم التهاون مع أي مظاهر عشوائية أو تعديات تعوق حركة المواطنين، موجهاً باتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه المخالفين، حفاظاً على النظام العام وتحقيقاً للصالح العام.