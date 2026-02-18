محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى بلبيس المركزي ويؤكد : صحة المواطن أولاً

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مستشفى بلبيس المركزي للوقوف على مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المؤداه للمرضى والمترددين عليها ،والتأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم وإلتزامهم بمواعيد العمل والنوبتجيات المقررة.

استهل المحافظ زيارته بتفقد قسم الإستقبال والطوارئ، حيث اطمأن على تواجد كامل الأطقم الطبية بالنوبتجية، حيث تمت الإشارة إلى استقبال (١١٠) حالات منذ الصباح الباكر حتى وقت الزيارة، موجهاً بتقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لجميع الحالات، ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء، قائلاً : صحة المواطن خط أحمر ولن يُسمح بأي تقصير في تقديم الخدمة الطبية.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من الدكتور أنور شاهين مدير المستشفى، حول أعمال التطوير والتوسعة الجارية بقسم الإستقبال والطوارئ الجديد المُقام كملحق بالمبنى، بهدف زيادة الطاقة الإستيعابية للمستشفى، ليوجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من الأعمال بالتنسيق مع الشركة المنفذة لدخول القسم الخدمة في أقرب وقت، دعماً لمنظومة الطوارئ وتحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمترددين.

وأشار مدير المستشفى إلى أن المستشفى تشهد دعماً ملحوظاً بالأجهزة الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جانب مساهمات المجتمع المدني، في إطار تكامل الجهود للإرتقاء بالخدمة الصحية، موضحاً أنه تم دعم المستشفى بعدد (٢) جهاز تنفس صناعي ، و(٣) أجهزة كراش كار، و(٢) جهاز مونيتور، و(٢) جهاز رسم قلب، وسرير عناية مركزة مقدم من المجتمع المدني، بالإضافة إلى أجهزة طبية حديثة مقدمة من وزارة الصحة تشمل : جهاز مزارع آلي، وجهاز هرمونات "فيداز" حديث، وجهاز غازات دم (ABL800)، بما يسهم في رفع كفاءة التشخيص وسرعة تقديم الخدمة العلاجية.

وأشاد المحافظ بدور المجتمع المدني في دعم القطاع الصحي، مؤكداً علي تكامل الجهود بين الدولة والمجتمع يُعد ركيزة أساسية لإحداث تطوير حقيقي ومستدام في المنظومة الصحية.

كما انتقل المحافظ إلى قسم العناية المركزة، والذي يضم (٢١) سريراً مجهزاً لإستقبال الحالات الحرجة، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول إمكانيات القسم ومستوى التجهيزات المتاحة وأجرى المحافظ حواراً مباشراً مع عدد من المرضى وذويهم للإطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة، ومدى توافر الأدوية وأوجه الرعاية المقدمة إليهم ، مؤكداً علي مدير المستشفى و الأطقم الطبية تقديم خدمة صحية جيدة، وتلبية كافة الإحتياجات العلاجية دون تأخير.

وفي ختام زيارته، أكد محافظ الشرقية استمرار المرور المفاجئ على المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة، من خلال تكثيف المتابعة الميدانية الفعلية لأنها السبيل الوحيد لإحداث تغيير حقيقي في القطاع الصحي، لضمان تقديم خدمة علاجية متميزة،تنعكس إيجاباً على صحة المواطنين وجودة حياتهم.

أكد المحافظ أن المتابعة الميدانية التي يقوم بها بنفسه على أرض الواقع تُعدّ المعيار الحقيقي لتقييم مستوى كافة الخدمات، لافتاً إلى أن النزول الميداني هو السبيل الأدق لرصد الأداء وتصويب أوجه القصور، بما ينعكس مباشرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة والإرتقاء بصحة المواطن.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور أنور شاهين مدير المستشفى، واللواء أ.ح دكتور أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس.