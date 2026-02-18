مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

تعد الكلى من أكثر الأجهزة الحيوية في الجسم، نظرا لأنها العضو المسئول عن إزالة الفضلات وتنقية الددم، وتعتبر بمثابة الفلتر للجسم.

ونظرا لأهمية الكلى والكبد البالغة يجب تنظيفهما وتصفيتهما بشكل منتظم للمحافظة على أداء وظيفتهما بشكل سليم.

مشروب البقدونس للكلى..

ومن الأسرار التي تعمل على تطهير وتنقية الكلي والكبد من السموم "البقدونس" الذي يعد من أقوى الأعشاب التي تستخدم كمدر للبول، بإمكانه أن يعمل كمطهر للكلي، لأنه يعمل على زيادة كمية البول للتخلص من البكتريا والجراثيم في الجسم، فقط قم بتناول بضعة أكواب من مغلي البقدونس لمدة أسبوع لتنظيف الكليتين، أو خلط ربع كوب من عصير البقدونس، مع ربع كوب من الماء والعسل والليمون مرة يوميا لمدة أسبوعين.

ويحتوي البقدونس على كمية وفيرة من الفيتامينات بما في ذلك فيتامين C,A,k الغنية بالمعادن الأساسية مثل الحديد وهي التي تعتمد عليها الكلى في القيام بوظائفها، كما أنه يدفع حصى الكلى للخارج.

كما يحتوي البقدونس على مجموعة من الخصائص الطبية فهو مضاد للميكـروبات وفقر الددم، والتخثر، ويعمل على تخفيض الدهون بالدم ويمنع تسمم الكبد، ويقلل من ارتفاع ضغط الددم.

ومن أضـرار البقدونس أنه قد يحدث جفافا لدى الانسان لأنه مدر للبول بشكل كبير ، وممكن أن يزيد من أملاح الكالسيوم لأنه يحتوي على نسبة كالسيوم ، وهو خافض للضغط.

ويجب الحـذر من تناول شراب البقدونس بكميات كبيرة للحامل لأنه قد يسبب تقلصات في الرحم أو النـزيف أثناء فترة الحمل.

