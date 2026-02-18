المقاولون العرب يُبرم شراكة مع مشروع World Football Track لدعم الاحتراف الخارجي للناشئين

أعلن نادي المقاولون العرب الرياضي، برئاسة المهندس محسن صلاح، إبرام اتفاق شراكة مع المؤسسة المصرية للخدمات الرياضية، المالكة لمشروع World Football Track، وذلك في إطار استراتيجية النادي لتطوير قطاع الناشئين وفتح آفاق جديدة أمام لاعبيه نحو الاحتراف الخارجي، وفق منظومة احترافية متكاملة.

وجاءت الشراكة انطلاقًا من رؤية نادي المقاولون العرب باعتباره أحد الأندية الرائدة في تكوين الشخصية المتكاملة للنشء والشباب من الجوانب الاجتماعية والصحية والبدنية والنفسية والفكرية، من خلال ممارسة كرة القدم، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة وصناعة مستقبل رياضي متميز.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في تطوير وتدريب لاعبي كرة القدم، واكتشاف المواهب وصقل قدراتها عبر برامج تدريبية حديثة، مع العمل على تأهيل اللاعبين لفرص الاحتراف الخارجي من خلال إعداد فني وبدني متكامل، يتوافق مع متطلبات كرة القدم الحديثة وسوق الانتقالات الدولية.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، نائب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة نادي المقاولون العرب لتعزيز منظومة اكتشاف المواهب والارتقاء بمستوى إعداد اللاعبين، بما يدعم مكانة النادي كأحد أبرز الأندية المصرية في صناعة النجوم وتصدير المواهب للاحتراف الخارجي، واستكمالًا لمسيرة النادي في هذا المجال، على غرار نجومه السابقين: محمد صلاح، محمد النني، مظهر عبد الرحمن، عبد الستار صبري، عمر فايد، وبلال مظهر، وغيرهم من النجوم الذين حظوا بفرص الاحتراف عبر النادي.

وأوضح الكابتن يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين، أن إدارة النادي تشدد على أهمية تأهيل الناشئين والشباب من الجوانب الفنية والنفسية والتعليمية كافة، وفتح الآفاق أمام فرص الاحتراف والمعايشة، وهو ما يُنفذ على أرض الواقع من خلال شراكات واتفاقيات مع كبرى الشركات المتخصصة.