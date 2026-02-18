رسالة محبة من البابا تواضروس بمناسبة رمضان وتزامن الصومين

في مشهد يعكس روح التآخي التي تميز المجتمع المصري، وجه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تهنئة إلى المسلمين في مصر والعالم العربي والإسلامي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن تزامن صوم المسيحيين والمسلمين هذا العام يحمل دلالة روحية وإنسانية عميقة.

وخلال عظته الأسبوعية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أشار قداسته إلى أن هذا العام يشهد صوما متزامنا بين أبناء الوطن، حيث بدأ المسيحيون الصوم الكبير مطلع الأسبوع، فيما استقبل المسلمون شهر رمضان بعده بأيام قليلة، وهو ما يعكس صورة جميلة لوحدة المصريين واجتماعهم على قيم العبادة والتقرب إلى الله.

المحبة والتلاحم

وأوضح أن الصوم، في معناه الأصيل، يتجاوز الامتناع عن الطعام، ليصبح زمنا للمراجعة الداخلية، وضبط النفس، وتعميق روح الصلاة والعمل الصالح، إلى جانب الإحساس باحتياجات الآخرين ومشاركتهم مشاعرهم، وهي قيم إنسانية مشتركة تسهم في تقوية نسيج المجتمع.

وأكد قداسة البابا أن شهر رمضان بما يحمله من أجواء روحانية يمثل مناسبة مباركة لكل المصريين، لما ينشره في المجتمع من معاني الرحمة والعطاء والتسامح، متمنيًا أن يكون الشهر الكريم مليئا بالخير والسلام للجميع.

كما قدم التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى قيادات الدولة وكافة المسؤولين، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يجعل أيامها عامرة بالاستقرار والنعم.