بعد مقـ.ـتل محامية الدقهلية.. محام ينجو من حرق مكتبه بالجيزة

بعد ساعات من مقتل محامية بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، عقب إلقائها من أعلى منزلها على خلفية نزاع ميراث، شهدت منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة واقعة جديدة حيث نجا محامٍ من محاولة إحراق مكتبه على يد نجل عمه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى إقدام عامل يبلغ من العمر 35 عامًا على سكب مادة سريعة الاشتعال "تنر" أمام باب مكتب محاماة خاص بنجل عمه، ثم أشعل النيران به، قاصدًا الانتقام منه بسبب خلافات مالية محتدمة حول تقسيم الميراث.

كاد الحريق أن يمتد إلى داخل المكتب ويلتهم محتوياته، إلا أن يقظة الجيران وتدخلهم السريع أسهما في السيطرة على النيران قبل تفاقم الموقف.



تلقى قسم الشرطة المختص بلاغًا من المحامي المجني عليه يفيد بتعرض مكتبه لمحاولة حرق متعمدة، واتهم نجل عمه بارتكاب الواقعة بدافع الخلافات العائلية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة انتقامًا من ابن عمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.