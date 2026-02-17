الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

يعد التمر من الأطعمة الأساسية التى يعتمد الصائمون عليها بشكل كبير خلال شهر رمضان، خاصة أن الإفطار به أمر موصى به فى الدين الإسلامى.

وبالرغم من فوائد التمر العديدة إلا أن هناك بعض الأشخاص المعرضين للإصابة بمشاكل خطيرة عند تناوله بسبب ظروفهم الصحية.









وذكر موقع webmd و stylecraze نكشف لكم الممنوعون من التمر في رمضان.

أصحاب الاضطرابات الهضمية والقولون

الاشخاص الذين يعانون من مشاكل فى الهضم أو القولون ممنوعون من تناول التمر لأنه يسبب الانتفاخات والغازات وعسر الهضم لاحتواءه على انواع معينة من الالياف والسكر والفودماب.

المرأة الحامل

يشكل تناول التمر بجميع أنواعه خطورة كبيرة على المرأة الحامل حيث يجعلها أكثر عرضة لمضاعفات خطيرة قد تصل للإجهاض خاصة فى الشهور الأولى ولكنه امن على المرأة الحامل فى الشهر الأخير حيثيزيد انقباضات الرحم بشكل يسهل الولادة.

مرضى السكر ومقاومة الانسولين

يحتوي التمر على نسبة عالية من السكر خاصةً مقارنةً بالفيتامينات والمعادن التي يوفرها لذا يجب استشارة الطبيب فى الكمية المناسبة أو عدم تناوله.

مرضى الربو

يجب على مرضى الربو الابتعاد عن تناول التمر قدر الإمكان لأنه يزيد من تعرضهم للنوبات الصدرية وأيضا شدتها.

مرضى الحساسية وعدم تحمل الفركتوز

يُعاني بعض الأشخاص من رد فعل تحسسي تجاه التمر بالإضافة إلى ذلك قد تُسبب الكبريتات الموجودة في التمر المجفف ردود فعل تحسسية لدى البعض بالإضافة إلى عدم تحمل الفركتوز.

أصحاب الوزن الزائد

تحتوي حبتان من التمر على 110 سعرات حرارية وهى غير مناسبة لمن يعانون من زيادة الوزن الكبيرة.

مرضى الكلى وفرط البوتاسيوم

مرضى الكلى والأشخاص المصابون بفرط البوتاسيوم فى الدم ممنوعون من تناول التمر فى رمضان لأنه غني بالبوتاسيوم ويسبب مضاعفات قلبية وعضلية شديدة.