راتب مستمر وقرار مُؤجّل .. تطورات جديدة في أزمة «داري» مع الأهلي

كشف الإعلامي جمال الغندور أن مصدرًا داخل النادي الأهلي أكد أن أزمة أشرف داري مع القلعة الحمراء ما زالت مستمرة حتى الآن، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مستقبله مع الفريق.

وأوضح الغندور، خلال برنامجه ستاد المحور، أن إدارة الأهلي عرضت على اللاعب تأجيل حسم الملف إلى نهاية الموسم الجاري، مع الاستمرار في تقاضي راتبه بشكل طبيعي خلال الفترة المتبقية من الموسم.

وأشار إلى أن القرار النهائي بشأن بقاء داري أو رحيله سيتم اتخاذه عقب انتهاء الموسم، في ضوء تقييم الجهاز الفني واحتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة.