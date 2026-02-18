قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أقل سعر دولار اليوم 18-2-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

سجل أقل سعر دولار استقرارا أمام الجنيه وذلك مع مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 18-2-2026 .

آخر تحديث لأدني سعر دولار

وبلغ أدني  سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.74 جنيه للشراء و 46.84 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

شهد سعر الدولار استقرارا في مواجهة الجنيه علي مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية.

استقرار الدولار

وحافظ سعر الدولار على استقراره في مواجهة الجنيه المصري بالتوازي مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار يعاود الصعود

وكان سعر الدولار قد أظهر صعودًأ للمرة الأولي منذ 3 أسابيع، حيث ارتفع بقيمة بلغت 16 قرشًا على الأقل.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.74 جنيه للشراء و 46.84 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

وسجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.84 جنيه للشراء و 46,94 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وصل ثالث أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.87 جنيه للشراء و 46.97 جنيه للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  46.95 جنيه للشراء و 47.05 جنيه للبيع في بنكي المصرف المتحد و البركة.

سعر الدولار

الدولار في أغلب البنوك

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو  46,97 جنيه للشراء و 47.07 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، مصرف أبوظبي الإسلامي، التعمير والاسكان، نكست، قطر الوطني QNB، بيت التمويل الكويتي، الأهلي المصري، مصر، فيصصل الاسلامي، كريدي أجريكول،العربي الافريقي الدولي".

أعلي سعر 

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47 جنيه للشراء و 47.1 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، الأهلي الكويتي، سايب، HSBC".

البنك المركزي المصري

مواعيد عمل البنوك

تبدأ البنوك المصرية اعتبارا من الخميس المقبل الموافق 19-2-2026؛ تفعيل قرار البنك المركزي المصري الخاص بمواعيد العمل الجديدة خلال شهر رمضان المعظم.

عدد ساعات العمل في رمضان

بحسب ما كشفته نشرة البنك المركزي المصري والتي تضمنت عمل الجهاز المصرفي 5 ساعات عمل يومية علي مدار 5 أيام بواقع 25 ساعة أسبوعيا على مستوي الفروع والإدارات العليا بمختلف المحافظات.

ويصل عدد ساعات العمل التي يقوم بها موظفو خدمة العملاء داخل الفروع 4 ساعات بإجمالي 20 ساعة أسبوعية.

مواعيد العمل في البنوك

وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري والتي وجهت البنوك بإعتماد مواعيد عملها في شهر رمضان والتي تبدأ من التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا داخل الفروع والادارات العليا في الجهاز المصرفي.

كما تستقبل الفروع بمختلف مدن ومناطق الجمهورية العملاء من التاسعة والنصف صباحا حتي الواحدة والنصف ظهرًا .

