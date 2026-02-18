قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عراقجي يغادر جنيف متوجّهًا إلى ايران بعد انتهاء المفاوضات النووية
المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك
قبل 20 عامًا من ظهور الأعراض .. اختبار دم يكشف عن مرض الزهايمر
تامر أمين يُشيد بمُبادرة «الجبهة الوطنية»: أكبر فعالية في التكافل الإنساني قبل رمضان |فيديو
سجل الآن واحصل على تدريب عالمي من «هارفارد» في مجالات القيادات والتقنيات
ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه
الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك
«شبانة»: «توروب» يُقر بأزمة الهجوم في الأهلي ويبحث عن حلول عاجلة
رئيس الجبهة: انتهت الانتخابات ودورنا المجتمعي بدأ.. مليون كرتونة ودواجن مُدعمة بـ75 جنيهًا بالمحافظات
عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان
«لمسة إنسانية في رمضان».. محمود شعراوي: الجبهة الوطنية يخطط لتمكين المصريين بعيدًا عن الدعم المؤقت
جريمة الدقهلية.. 3 أشخاص يلقون مُحامية من شُرفة المنزل بسبب خلافات الميراث
بالصور

قبل 20 عامًا من ظهور الأعراض .. اختبار دم يكشف عن مرض الزهايمر

آية التيجي

في تطوّر علمي قد يغير مستقبل تشخيص الخرف، يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة، ما يفتح الباب أمام التدخل المبكر وإبطاء تطور المرض.

أمل جديد لمواجهة ألزهايمر

ويُعد الخرف أكبر سبب للوفاة في المملكة المتحدة، إذ يحصد أكثر من 75 ألف حالة سنويًا، فيما يعيش قرابة مليون شخص مع المرض، وغالبًا ما يتم تشخيصه في مراحل متأخرة بعد تفاقم الأعراض.

بحسب دراسة حديثة نُشرت في مجلة Alzheimer's & Dementia، تمكن فريق بحثي من Northwestern University من تحديد بروتينات سامة تُعرف باسم (ACU193+) يمكن رصدها في الدم قبل نحو 20 عامًا من ظهور الأعراض السريرية.

ويعتقد الباحثون أن هذه البروتينات تلعب دورًا رئيسيًا في الالتهاب وتلف الخلايا العصبية، وهما من السمات المبكرة لمرض ألزهايمر.

وقال البروفيسور ريتشارد سيلفرمان، أحد كبار الباحثين في الدراسة، إن العلاج المبكر قبل ظهور الأعراض هو المفتاح، لأن التلف العصبي يكون قد حدث بالفعل عند بدء ظهور المشكلات الإدراكية.

أمل جديد لمواجهة ألزهايمر

كيف تعمل اختبارات الدم الجديدة؟

ويعتمد حاليًا تشخيص ألزهايمر على:
ـ اختبارات الذاكرة والوظائف الإدراكية
ـ أشعة الرنين المغناطيسي (MRI)
ـ فحوصات PET للكشف عن اللويحات البروتينية في الدماغ

لكن الاختبارات الجديدة تعتمد على تحليل عينات دم بسيطة من الذراع، بينما يعمل بعض الباحثين على تطوير اختبار وخز الإصبع يمكن إجراؤه في المنزل وإرساله إلى المختبر.

كما يجري في لندن استخدام اختبار دم يُعرف باسم Fujirebio Lumipulse للكشف عن بروتين يُسمى pTau217، وهو أحد المؤشرات الحيوية الواعدة المرتبطة بتشابكات “تاو” ولويحات الأميلويد في الدماغ.

ويؤكد خبراء من University College London أن بعض هذه التحاليل أصبحت شديدة الحساسية لدرجة قدرتها على اكتشاف كميات ضئيلة للغاية من البروتينات المرتبطة بألزهايمر.

أمل جديد لمواجهة ألزهايمر

هل يمكن إيقاف المرض؟

ورغم عدم وجود علاج نهائي حتى الآن، فإن بعض الأدوية مثل مثبطات الكولينستيراز (مثل Aricept) تساعد في تحسين الأعراض مؤقتًا.

كما أظهرت أدوية أحدث مثل lecanemab وdonanemab قدرتها على إبطاء تطور المرض في مراحله المبكرة، لكنها لم تُعتمد على نطاق واسع بسبب التكلفة والمخاطر المحتملة مثل النزيف الدماغي.

ويعمل فريق جامعة نورثويسترن أيضًا على دواء جديد يُسمى NU-9، أثبت فعاليته في إيقاف البروتينات السامة لدى الفئران، ما يثير الآمال بإمكانية تأخير ظهور ألزهايمر مستقبلاً.

أمل جديد لمواجهة ألزهايمر

لماذا التشخيص المبكر مهم؟

وتشير الإحصاءات إلى أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص مصابين بالخرف في المملكة المتحدة لا يحصل على تشخيص رسمي.

وربع المرضى ينتظرون عامين أو أكثر قبل طلب المساعدة الطبية، ظنًا أن الأعراض مجرد علامات تقدم في العمر.

ويرى الخبراء أن التشخيص المبكر سيسمح بإجراء تغييرات في نمط الحياة مثل ممارسة الرياضة بانتظام، اتباع نظام غذائي صحي، والسيطرة على ضغط الدم والكوليسترول، وهي عوامل قد تساهم في إبطاء تطور المرض.

