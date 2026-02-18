قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الفجر 30 شعبان .. كلمات تفتح لك أبواب الفرج وتفرج همك
ابتزاز إلكتروني يُهدّد خصوصية الأسرة.. الحلقة الأخيرة من «لعبة وقلبت بجد» تكشف التفاصيل
مريم فاتح.. الطالبة الموهوبة التي أبهرت وزارة التربية والتعليم بمسابقة التنمية المستدامة | تفاصيل
معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض
داخل غرفة الملابس.. حسام عبدالمجيد يعتذر لعبدالله السعيد: «نرفزة الملعب»
إعلامي: الزمالك فقد هويته بغياب الجماهير .. وسيراميكا كليوباترا استحق الفوز
عقوبات التسوّل ودخول البيوت بدون إذن .. وفقًا للقانون
«فينيسيوس» يفتح النار: العنصرية جبن.. ولا أفهم سبب إنذاري خلال مواجهة ريال مدريد وبنفيكا
استئصال بروستاتا.. تقرير طبي يكشف الحالة الصحية لـ نتنياهو بعد «السرطان»
مواعيد المتحف المصري الكبير في رمضان
ترند «الاستحمام في الظلام».. يساعد على النوم أسرع |تفاصيل
أخبار البلد

مواعيد المتحف المصري الكبير في رمضان

محمد الاسكندرانى

أعلن المتحف المصري الكبير، مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، موضحا أن مجمع المتحف سيفتتح يوميا من الساعة 8.30 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، فيما تبدأ قاعات العرض في استقبال الزوار من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 مساء، لافتا إلى أن آخر موعد لشراء تذاكر زيارة المتحف ستكون في تمام الساعة 3 مساء.

وبيّن المتحف المصري الكبير أن تلك المواعيد ستطبق فقط خلال شهر رمضان على أن يتم العودة إلى المواعيد الطبيعية فور انتهاء شهر الصوم، لافتا إلى أن المتحف متاح للزيارة طوال أيام الأسبوع في رمضان.

وكشفت مصادر بالمتحف المصري الكبير، أنه بسبب ظروف صيام شهر رمضان المبارك فإن غالبية حجوزات المتحف خلال الفترة من منتصف فبراير الجاري وحتى منتصف شهر مارس المقبل ستكون للزوار الأجانب، موضحا أنه بداية من إجازات عيد الفطر ستكون معدلات حجوزات المصريين هي الأعلى، وفقا للتوقعات.

