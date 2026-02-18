مواعيد المتحف المصري الكبير في رمضان

أعلن المتحف المصري الكبير، مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، موضحا أن مجمع المتحف سيفتتح يوميا من الساعة 8.30 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، فيما تبدأ قاعات العرض في استقبال الزوار من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 مساء، لافتا إلى أن آخر موعد لشراء تذاكر زيارة المتحف ستكون في تمام الساعة 3 مساء.

وبيّن المتحف المصري الكبير أن تلك المواعيد ستطبق فقط خلال شهر رمضان على أن يتم العودة إلى المواعيد الطبيعية فور انتهاء شهر الصوم، لافتا إلى أن المتحف متاح للزيارة طوال أيام الأسبوع في رمضان.

وكشفت مصادر بالمتحف المصري الكبير، أنه بسبب ظروف صيام شهر رمضان المبارك فإن غالبية حجوزات المتحف خلال الفترة من منتصف فبراير الجاري وحتى منتصف شهر مارس المقبل ستكون للزوار الأجانب، موضحا أنه بداية من إجازات عيد الفطر ستكون معدلات حجوزات المصريين هي الأعلى، وفقا للتوقعات.