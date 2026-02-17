انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر

يبحث المهتمون بشراء الذهب، عن أسعار الذهب اليوم في مصر سواء لشراء المشغولات الذهبية أو بغرض الادخار، خاصة مع استمرار اعتباره من أبرز أوعية الاستثمار الآمن خلال فترات عدم استقرار اسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر تأتي بالتزامن مع متابعة السوق المحلي لتحركات السعر العالمي وتغيرات سعر الأونصة بالدولار.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 7535 جنيه 7455 جنيه

عيار 22 6910 جنيه 6835 جنيه



عيار 21 6595 جنيه 6525 جنيه



عيار 18 5655 جنيه 5595 جنيه

عيار 14 4395 جنيه 4350 جنيه

عيار 12 3770 جنيه 3730 جنيه

الأونصة 234430 جنيه 231945 جنيه

الجنيه الذهب 52760 جنيه 52200 جنيه

الأونصة بالدولار 4924.17 دولار

أسعار الذهب اليوم في مصر

متوسط اسعار الذهب أمس بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 سجل 7625 جنيه للبيع و7545 جنيه للشراء.

عيار 22 سجل 6990 جنيه للبيع و6915 جنيه للشراء.



عيار 21 سجل 6670 جنيه للبيع و6600 جنيه للشراء.



عيار 18 سجل 5715 جنيه للبيع و5655 جنيه للشراء.

عيار 14 سجل 4445 جنيه للبيع و4400 جنيه للشراء.

عيار 12 سجل 3810 جنيه للبيع و3770 جنيه للشراء.

الاونصة سجلت 237100 جنيه للبيع و234610 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب سجل 53360 جنيه للبيع و52800 جنيه للشراء.

وسجلت الاونصة عالميا 5000.25 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفاض سعر عيار الذهب 21

انخفاض سعر عيار الذهب 21 اليوم في حلات البيع 75 جنيه، وفي حالات الشراء 80 جنيه.

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء



اليوم: عيار 21 6595 جنيه 6525 جنيه.



أمس: عيار 21 6670 جنيه و6600 جنيه.

سعر الذهب في السوق المحلي

يرتبط تسعير الذهب في مصر بشكل مباشر بحركة الأسعار في الأسواق العالمية، إذ تنعكس التغيرات التي تطرأ على سعر الأونصة عالميا وسعر صرف الدولار على السوق المحلي بصورة فورية، ما يؤدي إلى تحركات سعرية صعودا أو هبوطا وفقا لاتجاهات التداول في البورصات العالمية.

وتشير مؤشرات الأسواق الدولية خلال الفترة الأخيرة إلى اتجاه يميل نحو الارتفاع، مدفوعا باستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مع توقعات بإمكانية تسجيل مستويات سعرية أعلى في السوق المحلي حال مواصلة الأونصة العالمية صعودها وتجاوز نطاقها السعري الحالي.

وعالميا، تراجعت أسعار المعادن النفيسة خلال تداولات محدودة مع غياب عدد من المتعاملين في آسيا بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة، إلى جانب إغلاق السوق في الولايات المتحدة.

وانخفض سعر الذهب بنسبة 0.9% ليستقر قرب 5000 دولار للأونصة، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.4% يوم الجمعة، مدعوما ببيانات أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% خلال يناير، ما هدأ المخاوف من قفزة أكبر في التضخم، وعزز التوقعات بإمكانية توجه الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يعد بيئة مواتية للمعادن النفيسة التي لا تدر عائدا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفي الصين، أغلقت الأسواق بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، ما انعكس على مستويات السيولة في التداولات الآسيوية التي جاءت أضعف من المعتاد.

وشهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في الطلب على المعادن الثمينة داخل الصين، ما دفع السلطات في مركز التجزئة بمدينة شنتشن إلى إصدار تحذيرات من أنشطة تداول الذهب غير القانونية، التي تتنوع بين تطبيقات تقدم قروضا للمستثمرين الأفراد، وبث مباشر عبر الإنترنت يروج لبيع السبائك.

وفي هذا السياق، قالت هيبي تشن، المحللة لدى فانتاج ماركتس في ملبورن، إن غياب الصين وأجزاء من السوق الآسيوية خلال العطلات يرجح أن يؤدي إلى سيولة أضعف ونبرة أكثر هدوءا في تداولات بداية الأسبوع، مشيرة إلى أن التحركات السعرية الأخيرة تعكس تماسك منظم وجني أرباح محدود بعد تجاوز مستوى 5000 دولار عقب صدور بيانات التضخم الأميركية.