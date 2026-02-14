سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 14-2-2026

استقر سعر أشهر أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 13-2-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

أشهر عيار ذهب

وبلغ متوسط سعر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الوسطي بين المشغولات الذهبية .

آخر تحديث لأشهر سعر عيار ذهب

وبلغ آخر تحديث لأوسط عيار ذهب وهو سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6580 جنيه للبيع و 6630 جنيه للشراء.

المعدن الأصفر مستقر

وشهدت أسعار الذهب في مصر، استقرارا مع بدء تعاملات اليوم السبت الموافق 13-2-2026، داخل محلات الصاغة.

الذهب ثابت

سجل سعر جرام الذهب استقرارًا على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة داخل السوق المصرية.

الذهب ينخفض

وفقد سعر الذهب مقدار 90 جنيه في المتوسط من قيمته على مستوي الأعيرة الذهبية بالمقارنة بما كان عليه يوم الثلاثاء الماضي.

تراجع مستمر

ويشهد سعر جرام الذهب تراجعًا مستمرا بمعدلات غير مسبوقة منذ الأسبوع الماضي ليصل معدل تراجعه نحو 210 جنيه.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط الذهب في آخر تحديث له نحو 6580 جنيه.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7520 جنيه للبيع و 7577 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6580 جنيه للبيع و 6630 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5640 جنيه للبيع و 5683 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 52.64 ألف جنيه للبيع و 53.04 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4967 دولار للبيع و 4978 دولار للشراء.

الذهب في السوق العالمي

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم ، بالتوازي مع انخفاض الأسعار في البورصة العالمية، متأثرة بصعود الدولار عقب صدور بيانات وظائف أمريكية قوية عززت التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

تأثير الفائدة والسيولة

خفض أسعار الفائدة في السوق المحلية من شأنه إعادة توجيه السيولة من أدوات الدخل الثابت إلى الأصول التي تحافظ على القيمة، وفي مقدمتها الذهب.

كما أن العلاقة التاريخية تؤكد أنه كلما تراجعت العوائد الحقيقية ارتفعت جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، لا سيما في ظل بيئة نقدية تميل إلى التيسير.

ويعد فهم دورة أسعار الفائدة يمثل مفتاحًا رئيسيًا لقراءة اتجاهات الذهب، فالتطورات الحالية تدعم هذا التوجه.