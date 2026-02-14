قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الأمريكي يعلن الهجوم على سفينة بالكاريبي ومقتـ ل 3 أشخاص
داليا مصطفى تكشف مواصفات فتى أحلامها: الأمان أهم حاجة ونعجز مع بعض
اعملوا اللي عليكم..الغندور يوجه رسالة دعم للزمالك قبل مباراة كايزر تشيفز
ترامب : تغيير النظام الإيراني بقيادة خامنئي أفضل شئ ممكن يحدث
هتشري بكام.. أسعار الياميش مخفضة في معرض أهلا رمضان 2026
سعر الدولار اليوم السبت 14-2-2026
محلية الشيوخ تناقش ملف الإسراع في إجراء انتخابات المحليات.. الثلاثاء
دعاء الفجر يوم 26 شعبان.. كلمات تستفتح بها اليوم لقضاء الحوائج
عرض في قدمك أول إنذار لمرض السكري.. علامة مبكرة لا تتجاهليها
البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟
زيلينسكي: أوكرانيا تدافع وحدها عن أوروبا.. وأمريكا قادرة على إيقاف بوتين
عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوارديولا لـ راتكليف: لا مشكلة في التعامل مع اختلاف الديانة بـ مانشستر سيتي

جوارديولا
جوارديولا
حمزة شعيب

أعرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن دعمه الكامل لفكرة التنوع الثقافي والديني داخل الفرق الرياضية، مؤكدًا أنه لا يرى أي مشكلة في العمل داخل بيئة متعددة الجنسيات والخلفيات.

وجاءت تصريحات جوارديولا ردًا غير مباشر على الجدل الذي أثاره رجل الأعمال جيم راتكليف، أحد المساهمين في مانشستر يونايتد، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن ملف الهجرة في المملكة المتحدة، والتي تعرضت لانتقادات واسعة واعتبرها البعض تحريضية.

وفي حديثه عن التنوع داخل غرفة ملابس مانشستر سيتي، قال جوارديولا إن وجود لاعبين من ديانات وثقافات مختلفة يمثل أمرًا إيجابيًا للغاية، مشيرًا إلى أن الاحترام المتبادل والعمل الجماعي بين اللاعبين هو الأساس، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.

وأضاف أن المشكلات لا تنشأ من اختلاف الثقافات، بل من بعض الخطابات الصادرة عن مسؤولين، مؤكدًا أن بناء الحضارة يقوم على التعايش والتعاون، وليس الصراع أو الإقصاء.

ويضم مانشستر سيتي لاعبين من خلفيات متنوعة، وسبق لجوارديولا تدريب عدد من اللاعبين المسلمين، من بينهم رياض محرز، إيلكاي جوندوجان، ويايا توريه، كما يتواجد ضمن جهازه الفني حاليًا مساعده حبيب كولو توريه.

وتعكس تصريحات المدرب الإسباني تمسكه بقيم التعايش والانفتاح داخل كرة القدم، باعتبارها نموذجًا مصغرًا لمجتمع متكامل يجمع بين ثقافات وديانات متعددة تحت هدف واحد.

جوارديولا مانشستر سيتي عمر مرموش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

رمضان 2026

متى رمضان 2026؟.. أول أيام الشهر الكريم رسميًا وعدد ساعات الصيام

صورة المجني عليه والعمدة

أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

ترشيحاتنا

الكرة الطائرة انسات

الأهلي وسبورتنج يحققان الفوز بالجولة الأولى من كأس سوبر آنسات الكرة الطائرة

تشيلسي

تشيلسي يكتسح هال سيتي برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي

بلال عطية

إبراهيم عبد الجواد : بلال عطية لديه فرصة للاحتراف في راسينج الإسباني

بالصور

عرض في قدمك أول إنذار لمرض السكري.. علامة مبكرة لا تتجاهليها

هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري
هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري
هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري

عادة صباحية تدمر هرموناتك.. خطأ يومي يسبب اضطراب المزاج وزيادة الوزن .. الحل في اختيار التوقيت

عادة صباحية بسيطة تدمر هرموناتك دون أن تشعري
عادة صباحية بسيطة تدمر هرموناتك دون أن تشعري
عادة صباحية بسيطة تدمر هرموناتك دون أن تشعري

ماذا يحدث لجسمك عند منع السكر 7 أيام؟.. تحسن البشرة والنوم الأبرز

لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط
لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط
لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط

برج الحوت حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. ابتعد عن التأثير السلبي

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد