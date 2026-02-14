جوارديولا لـ راتكليف: لا مشكلة في التعامل مع اختلاف الديانة بـ مانشستر سيتي

أعرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن دعمه الكامل لفكرة التنوع الثقافي والديني داخل الفرق الرياضية، مؤكدًا أنه لا يرى أي مشكلة في العمل داخل بيئة متعددة الجنسيات والخلفيات.

وجاءت تصريحات جوارديولا ردًا غير مباشر على الجدل الذي أثاره رجل الأعمال جيم راتكليف، أحد المساهمين في مانشستر يونايتد، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن ملف الهجرة في المملكة المتحدة، والتي تعرضت لانتقادات واسعة واعتبرها البعض تحريضية.

وفي حديثه عن التنوع داخل غرفة ملابس مانشستر سيتي، قال جوارديولا إن وجود لاعبين من ديانات وثقافات مختلفة يمثل أمرًا إيجابيًا للغاية، مشيرًا إلى أن الاحترام المتبادل والعمل الجماعي بين اللاعبين هو الأساس، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.

وأضاف أن المشكلات لا تنشأ من اختلاف الثقافات، بل من بعض الخطابات الصادرة عن مسؤولين، مؤكدًا أن بناء الحضارة يقوم على التعايش والتعاون، وليس الصراع أو الإقصاء.

ويضم مانشستر سيتي لاعبين من خلفيات متنوعة، وسبق لجوارديولا تدريب عدد من اللاعبين المسلمين، من بينهم رياض محرز، إيلكاي جوندوجان، ويايا توريه، كما يتواجد ضمن جهازه الفني حاليًا مساعده حبيب كولو توريه.

وتعكس تصريحات المدرب الإسباني تمسكه بقيم التعايش والانفتاح داخل كرة القدم، باعتبارها نموذجًا مصغرًا لمجتمع متكامل يجمع بين ثقافات وديانات متعددة تحت هدف واحد.