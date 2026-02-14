دورتموند يكتسح ماينز برباعية ويواصل مطاردة بايرن ميونخ في الدوري الألماني

حقق بوروسيا دورتموند فوزًا كبيرًا على ضيفه ماينز بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن افتتاح منافسات الجولة 22 من الدوري الألماني.

دخل دورتموند اللقاء بقوة، ونجح في حسم الشوط الأول بثلاثية نظيفة، حيث سجل سيرهو جيراسي هدفين في الدقيقتين 10 و15، قبل أن يضيف ماكسيميليان بيير الهدف الثالث في الدقيقة 42، ليؤكد تفوق أصحاب الأرض مبكرًا.

وفي الشوط الثاني، زادت معاناة ماينز بعدما سجل لاعبه دومينيك كوهر الهدف الرابع بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 84، ليختتم أسود فيستفاليا ليلة مميزة أمام جماهيرهم.

وبهذا الفوز، رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني، مواصلًا الضغط على المتصدر بايرن ميونخ صاحب الـ54 نقطة، والذي يواجه فيردر بريمن في الجولة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد ماينز عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر، ليبقى في دائرة الصراع من أجل الابتعاد عن مناطق الخطر.